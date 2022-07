Segunda-feira é dia de trabalho, mas no que a atualidade desportiva diz respeito mais parece dia de descanso.

Os estágios de preparação com vista à época 2022/23 prosseguem ou estão prestes a começar um pouco por toda a Europa.

Mas há futebol para ver. Desde logo, a começar pelo Europeu feminino, no qual está presente Portugal. Nesta segunda-feira entra-se na segunda jornada da fase de grupos com um Áustria-Irlanda do Norte (17h00) e um interessante Inglaterra-Noruega, pelas 20h00: os dois jogos são referentes ao Grupo A.

O dia fica também marcado por um dos temas mais sensíveis do futebol mundial nos últimos anos: o litígio entre a UEFA e os promotores da Superliga está a ser ser analisado até dia terça-feira pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que vai deliberar sobre a adequação da Superliga à legislação europeia e se o organismo que tutela o futebol a nível europeu abusou ou não da sua posição quando pretendeu sancionar os clubes envolvidos na criação da nova competição.