Depois dos três grandes, na véspera, neste domingo é a vez do Sp. Braga entrar em ação na Liga.

A 6.ª jornada tem quatro jogos e o último é a deslocação dos minhotos a Vila do Conde para defrontarem o Rio Ave.

Lá por fora, só não há jogos da Liga Inglesa, adiada pela morte da rainha, mas, nas «Big 5» há muito futebol em Espanha, França, Itália e Alemanha.

Nas modalidades, destaque para o Grande Prémio de Fórmula 1, em Itália, para o final da Volta a Espanha, com João Almeida no top-5, para a decisão do US Open, o último «major» da temporada de ténis e ainda para a final do Mundial de Voleibol.

Por cá, no andebol, há decisão da Supertaça, o primeiro troféu da temporada.

--

AGENDA DE DOMINGO:

I Liga, 6.ª jornada:

Paços de Ferreira - Casa Pia, 15:30 (SportTV1)

Arouca - Boavista, 18:00 (SportTV2)

Marítimo - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Rio Ave - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1).

--

II Liga, 6.ª jornada:

Sporting da Covilhã - Nacional, 11:00

BSAD - Feirense, 11:00 (SportTV1)

Leixões - Farense, 14:00 (SportTV+)

Torreense - Tondela, 15:30 (SportTV2)

Trofense - Moreirense, 18:00 (SportTV3).

--

Taça de Portugal, 1.ª eliminatória.

--

Liga italiana, 6.ª jornada:

Atalanta - Cremonese, 11:30 (SportTV2)

Sassuolo - Udinese, 14:00

Lecce - Monza, 14:00

Bolonha - Fiorentina, 14:00 (SportTV6)

Lazio - Verona, 17:00 (SportTV6)

Juventus - Salernitana, 19:45 (SportTV5).

--

Liga alemã, 6.ª jornada:

Colónia - Union Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Friburgo - Borussia Mönchengladbach, 16:30 (Eleven 4).

--

Liga espanhola, 5.ª jornada:

Getafe - Real Sociedad, 13:00 (Eleven 2)

Elche - Athletic Bilbau, 15:15 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven 1)

Betis - Villarreal, 20:00 (Eleven 1).

--

Taça de França, 3.ª eliminatória.

--

Liga francesa, 7.ª jornada:

Estrasburgo - Clermont, 12:00 (Eleven 1)

Toulouse - Reims, 14:00

Lorient - Nantes, 14:00

Ajaccio - Nice, 14:00 (Eleven 6)

Angers - Montpellier, 14:00

Rennes - Auxerre, 16:05

Mónaco - Lyon, 19:45.

--

Liga feminina, 1.ª jornada:

Benfica - Marítimo, 13:00

Torreense - Albergaria, 15:00

Amora - Sporting de Braga, 15:00

Famalicão - Damaiense, 15:00

Valadares Gaia - Vilaverdense, 15:00.

--

Andebol

17:00 Supertaça, no Pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa

--

Fórmula 1

Grande Prémio de Itália, às 14:00 (horas de Lisboa)

--

Ciclismo

Termina Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar).

21.ª etapa:

Las Rozas - Madrid (Paisaje de la Luz), 96,7 km.

--

Ténis

Termina US Open (EUA), masculinos e femininos, em Nova Iorque.

--

Voleibol

Termina Campeonato do Mundo de seniores masculinos, na Polónia e na Eslovénia.

Jogo de atribuição do 3.º lugar (Polónia).

Final (Polónia).