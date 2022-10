Depois de Sporting e FC Porto, esta quarta-feira é a vez de o Benfica entrar em ação na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partir das 20h00, as águias recebem no Estádio da Luz o Paris Saint-Germain, com quem partilham atualmente a liderança do grupo. Nos parisienses, além de Messi, Mbappé e Neymar, há Nuno Mendes, Vitinha e Danilo. Renato Sanches é baixa por lesão.

No mesmo grupo H, a Juventus joga diate do Maccabi Haifa em Turim. Nota ainda para o Manchester City, de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias, que defronta o Copenhaga, e o Milan, de Rafael Leão, que mede forças com o Chelsea em Londres.

Em Espanha, o Dortmund, de Raphael Guerreiro, joga com o Sevilha, ao passo que o Leipzig, de André Silva, recebe o Celtic, de Jota.

Mais cedo, às 15h00, o Benfica joga para a Youth League com o PSG, no Seixal.

No futebol feminino, a Seleção Nacional de sub-19 defronta a Bélgica, às 17h00, numa partida a contar para a primeira ronda de apuramento para o Europeu.

Ainda no futebol, realiza-se uma conferência de imprensa conjunta dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), Luis Rubiales, para atualizar informação sobre a candidatura ao Campeonato do Mundo de 2030, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, às 13h00.

No andebol, é dia de Champions League para o FC Porto. Os dragões jogam em Bucareste às 17h45, frente ao Dínamo, com transmissão no Porto Canal.

Esta quarta-feira há também jogos do campeonato nacional de hóquei em patins e basquetebol.

Os jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 3.ª jornada (horas de Lisboa):

Grupo E:

Salzburgo, Aut - Dínamo Zagreb, Cro, 17:45 (Eleven 3)

Chelsea, Ing - AC Milan, Ita, 20:00 (Eleven 4)

Grupo F:

Leipzig, Ale - Celtic, Esc, 17:45 (Eleven 2)

Real Madrid, Esp - Shakhtar Donetsk, Ucr, 20:00 (Eleven 3)

Grupo G:

Manchester City, Ing - Copenhaga, Din, 20:00 (Eleven 2)

Sevilha, Esp - Borussia Dortmund, Ale, 20:00 (Eleven 5)

Grupo H:

Benfica, Por - Paris Saint-Germain, Fra, 20:00 (TVI)

Juventus, Ita - Maccabi Haifa, Isr, 20:00 (Eleven 6).

Youth League, fase de grupos, 3.ª jornada.

Grupo H:

Benfica, Por - Paris Saint-Germain, Fra, 15:00 (BTV).

Primeira ronda de apuramento para o Campeonato da Europa sub-19 feminino, com a participação da seleção portuguesa feminina, até 11 (horas de Lisboa).

Liga A, Grupo 7:

Cazaquistão - República Checa, 09:00

Noruega - Malta, 14:00

Portugal - Bélgica, 17:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 4.ª jornada:

FC Porto - Oliveirense, 15:00

Sporting - HC Braga, 15:00

Murches - Óquei de Barcelos, 16:00

Benfica - Valongo, 17:00

Sporting de Tomar - Juventude de Viana, 18:00

Parede - Famalicense, 18:00

Riba d'Ave - Paço de Arcos, 18:30.

Basquetebol

Liga, fase regular, 3.ª jornada:

CAB Madeira - Sangalhos, 16:00

Ovarense - Vitória de Guimarães, 16:00

Lusitânia - Imortal, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Sporting - Oliveirense, 18:00

Esgueira - Póvoa, 21:00.

Andebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 4.ª jornada, até 06:

Grupo A:

Dínamo Bucareste, Rom - FC Porto, Por, 18:45 locais (17:45 em Lisboa, Porto Canal)

GOG, Din - Vezsprém, Hun, 20:45 locais (19:45 em Lisboa).