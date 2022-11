O Mundial está aí à porta, mas ainda se joga até este fim de semanas nas Ligas nacionais.

Nesta sexta-feira há Liga italiana, alemã e francesa, e por cá começa a olhar-se para a 13.ª jornada da Liga, que no sábado terá um clássico Boavista-FC Porto. Sérgio Conceição faz a antevisão da partida às 12h00 e Petit, técnico dos axadrezados, fala aos jornalistas pelas 12h15.

Há ainda motivos de interesse do futsal e Fórmula 1, com treinos e qualificação para a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil.

No hóquei, Portugal prossegue a participação no Mundial da Argentina, onde vai jogar as meias-finais diante de França a partir das 22h30.

O ESSENCIAL PARA ESTA SEXTA-FEIRA

FUTEBOL

II Liga, 13.ª jornada:

Torreense - Vilafranquense, 20:15 (SportTV+).

Liga italiana, 15.ª jornada:

Empoli - Cremonese, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã, 15.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 15.ª jornada:

Lyon - Nice, 20:00 (Eleven 2).

FUTSAL

Liga, 6.ª jornada:

Benfica - Quinta dos Lombos, 21:00.

MOTORES

Grande Prémio do Brasil, 22.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em São Paulo:

Treinos livres, às 15:30 (SportTV4)

Qualificação para a Sprint Race, às 19:00 (SportTV4).

WTCR, prossegue 8.ª prova do Mundial de Carros de Turismo, com a participação de Tiago Monteiro, no Bahrain.

Prossegue Rali do Japão, 12.ª e última prova do Mundial de ralis (WRC), até 13.

MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS, SAN JUAN, ARGENTINA

Jogos de classificação, 5.º/8.º:

Derrotado QF1 - Derrotado QF2, 17:00

Derrotado QF3 - Derrotado QF4, 19:00

Meia-final, 22:30

Meia-final, 01:00 (dia 12 em Lisboa).