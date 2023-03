20h00 é a hora H para o Sporting: os leões jogam em casa do Arsenal, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, e depois do empate a duas bolas em Alvalade.

Mas há mais decisões: às 17h45, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, tenta dar a volta à eliminatória frente ao Sevilha, depois da derrota de há uma semana por 2-0.

À mesma hora, o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, tenta conservar a vantagem de 4-1 em casa do Betis, de William Carvalho e Rui Silva.

Regressando ao horário das 20h00, José Mourinho e Rui Patrício também estarão na decisão: a Roma visita o terreno da Real Sociedad. Na primeira mão, os italianos venceram por 2-0.

Por cá, é dia de eleições dos órgãos sociais do Gil Vicente, entre as 10h00 e as 19h00: Francisco Dias da Silva é o único candidato à presidência dos galos, ele que é o atual líder do clube.

Na FIFA também há eleições para a presidência, no congresso que decorre em Kigali, no Ruanda. Gianni Infantino, atual presidente, é o único candidato à presidência.

No ténis, prossegue o Masters 1000 de Indian Wells, na California.

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Liga Europa, oitavos-de-final, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Fenerbahçe, Tur - Sevilha, Esp, 17:45 (SportTV2)

Friburgo, Ale - Juventus, Ita, 17:45 (SportTV3)

Ferencváros, Hun - Bayer Leverkusen, Ale, 17:45 (SportTV4)

Feyenoord, Hol - Shakhtar Donetsk, Ucr, 17:45 (SportTV5)

Saint-Gilloise, Bel - Union Berlim, Ale, 20:00 (SportTV3)

Betis, Esp - Manchester United, Ing, 20:00 (SportTV1)

Arsenal, Ing - Sporting, Por, 20:00 (SIC)

Real Sociedad, Esp - Roma, Ita, 20:00 (SportTV2).

Liga Conferência Europa, oitavos de final, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Sivasspor, Tur - Fiorentina, Ita, 17:45 (SportTV6)

Djurgarden, Sue - Lech Poznan, Pol, 17:45 (Canal 11)

Slovan Bratislava, Svq - Basileia, Sui, 17:45

West Ham, Ing - AEK Larnaca, Chp, 20:00

AZ Alkmaar, Hol - Lazio, Ita, 20:00 (SportTV5)

Nice, Fra - Sheriff, Mda, 20:00

Villarreal, Esp - Anderlecht, Bel, 20:00 (SportTV6).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, jogo em atraso da 1.ª jornada:

Farense - Marítimo, 11:00.