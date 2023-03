Depois de um fim de semana frenético com grandes jogos do futebol à modalidades, passando também pelo automobilismo, é tempo de começar a nova semana de forma mais pacata.

É tempo de as seleções europeias se concentrarem para os jogos de apuramento para o Euro 2024, sendo que por cá a equipa das quinas junta-se já para um treino na Cidade do Futebol da parte da tarde.

Nestes dias em que não há muito, há que aproveitar o pouco que há e é para isso que também cá estamos.

No futsal, por exemplo, o líder Sporting defronta o Quinta dos Lombos no Pavilhão João Rocha (20h30) e no ciclismo arranca mais uma edição da Volta à Catalunha com as participações de Ivo Oliveira e João Almeida, que promete lutar pelos primeiros lugares a pouco mais de um mês da presença no Giro de Itália.

Mais sobre o dia de hoje:

- Concentração da Seleção Nacional para os primeiros dois jogos da fase de apuramento para o Euro 2024. Treino na Cidade do Futebol (com 15 minutos abertos aos media)

- Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-21 no Estádio do Varzim. Conferência de imprensa com um jogador às 16:30 e treino às 17:00 com 15 minutos abertos aos media;

- Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-19, de preparação para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de Sub-19, até 27. Treino, no Complexo Desportivo de Lousada, às 11:30;

- Prossegue estágio da seleção portuguesa de sub-17, de preparação para a ronda de elite de qualificação para o Europeu de Sub-17, até 27. Treino em Viseu às 11:15;

- Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina de sub-17, de preparação para a ronda de elite de qualificação para o Europeu Feminino de Sub-17, até 28. Treinos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 11:00 e às 17:00.

- Fórum ANTF (Associação Nacional dos Treinadores de Futebol), com a participação dos treinadores Leonardo Jardim, Daniel Ramos, João Henriques e Armando Evangelista, entre outros, no Centro Cultural de Viana do Castelo (Praça Marques Júnior), até 21;

- 20.ª Gala «O Melhor Treinador», do Jornal «O Gaiense», no Hotel Hilton Porto Gaia, junto ao Cais de Gaia, às 19:00.