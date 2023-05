Chegou o dia da decisão, o dia em que o Benfica pode garantir matematicamente a conquista do título da Liga portuguesa, em pleno Estádio de Alvalade, frente ao Sporting. Face ao triunfo do FC Porto em Famalicão, a equipa de Roger Schmidt precisa de vencer o dérbi para garantir desde já o título.

O clássico do futebol nacional está agendado para as 20h30 deste domingo e promete concentrar todas as atenções. O Sporting ainda luta pelo terceiro lugar e nenhum adepto leonino estará particularmente agradado com a possibilidade de um festejo rival no seu recinto.

Na II Liga, o Estrela entra em campo às 11h00 e procura responder ao triunfo do Farense para continuar a sonhar com a promoção direta. O Nacional, por seu turno, quer evitar a descida.

Lá por fora, destaque para jogos com o Man. City-Chelsea (16h00), Ausburgo-Borussia Dortmund (16h30), Valência-Real Madrid (17h30), Sevilha-Bétis (20h00) ou o Nápoles-Inter Milão (17h00).

Nas modalidades, é dia de clássico no basquetebol, com a receção do FC Porto ao Sporting (15h45), no primeiro jogo das meias-finais do playoff.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 33.ª jornada:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15:30 (SportTV1)

Casa Pia - Estoril Praia, 18:00 (Estádio Municipal de Leiria, SportTV2)

Paços de Ferreira - Rio Ave, 18:00 (SportTV5)

Sporting - Benfica, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 33.ª jornada:

Estrela da Amadora - Nacional, 11:00 (SportTV1)

Mafra - Moreirense, 14:00 (SportTV+)

Torreense - Penafiel, 15:30 (SportTV6)

Liga alemã, 33.ª jornada:

Mainz - Estugarda, 14:30 (Eleven 3)

Augsburgo - Borussia Dortmund, 16:30 (Eleven 3)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach, 18:30 (Eleven 3)

Liga espanhola, 35.ª jornada:

Rayo Vallecano - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Osasuna, 15:15 (Eleven 2)

Valência - Real Madrid, 17:30 (Eleven 2)

Sevilha - Betis, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana, 36.ª jornada:

Lecce - Spezia, 11:30 (SportTV2)

Torino - Fiorentina, 14:00

Nápoles - Inter Milão, 17:00 (SportTV2)

Udinese - Lazio, 19:45 (SportTV2)

Liga inglesa, 37.ª jornada:

West Ham - Leeds, 13:30 (Eleven 1)

Brighton - Southampton, 14:00 (Eleven 4)

Manchester City - Chelsea, 16:00 (Eleven 1)

Liga francesa, 36.ª jornada:

Ajaccio - Rennes, 12:00 (Eleven 5)

Brest - Clermont, 14:00

Nice - Toulouse, 14:00 (Eleven 5)

Reims - Angers, 14:00 (Eleven 6)

Troyes - Estrasburgo, 14:00

Lorient - Lens, 16:05 (Eleven 4)

Auxerre - Paris Saint-Germain, 19:45 (Eleven 2)