Depois de um primeiro jogo com emoção até ao final, que o Benfica venceu graças um cesto a dois segundos do fim, encarnados e Sporting voltam a defrontar-se esta terça-feira, no segundo jogo da final do campeonato nacional de basquetebol, novamente no pavilhão da Luz.

Também esta terça-feira, os novos órgãos sociais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o quadriénio 2023-2027 tomam posse. Pedro Proença, refira-se, foi reeleito.

Nota também para o jogo de despedida de Andrés Iniesta dos japoneses do Vissel Kobe, ainda pela manhã, às 11h30. O encontro, em Tóquio, vai opor a equipa nipónica ao Barcelona.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Futebol

Final da Liga dos Campeões, dia aberto para a comunicação social.

Dia aberto do Manchester City

Jogo particular de despedida de Andrés Iniesta do Vissel Kobe

Vissel Kobe, Jap - FC Barcelona, Esp, 11:30

Taça Revelação

Conferência de imprensa conjunta dos treinadores do Estoril Praia e do Sporting de Braga, respetivamente Pedro Guerreiro e Rui Duarte, de antevisão da final da Taça Revelação, no Estádio Nacional, às 17:30.

Liga

Posse dos novos órgãos sociais da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para o quadriénio 2023-2027, na Arena Liga Portugal, ainda em construção (entrada pela Rua John Whitehead), no Porto, às 18:00.

Basquetebol

Liga, 3.ª fase, play-off, final, 2.º jogo:

Benfica - Sporting, 19:00

Ciclismo

Prossegue Critérium du Dauphiné, com a participação de Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar)

Ténis

Torneios de La Bisbal (Esp) e Makarska (Cro)

Prossegue challenger de Projestov, República Checa

Prossegue torneio de Roland Garros, masculinos e femininos, em Paris