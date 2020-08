O futebol europeu prossegue a ritmos diferentes. Há dois jogos da segunda jornada da Ligue 1 este sábado enquanto o Rio Ave realiza o seu jogo de apresentação.



Em Inglaterra volta a haver jogos oficiais. Arsenal e Liverpool abrem a época com a disputa da Supertaça inglesa em Wembley.



Mas há mais além de futebol. Benfica e Belenenses entram em ação na primeira ronda de qualificação da Liga Europeia. Em França inicia-se o Tour com a participação do português Nelson Oliveira.