Depois de uma sexta-feira gorda, em que os três grandes estiveram em campo, a Liga descomprime este sábado, com dois jogos da 13.ª jornada da Liga, mas, num fim de semana em que regressam as restrições à circulação, há também muitos outros jogos para acompanhar lá por fora.

A Liga prossegue com um duelo minhoto entre Moreirense e Vitória de Guimarães marcado para as 17h00 a anteceder a receção do Boavista ao Santa Clara marcada para as 20h30.

Lá por fora, joga-se a Taça de Inglaterra, com destaque para o Arsenal-Newcastle, mas também para a receção do Manchester United de Bruno Fernandes ao Watford.

Na Alemanha, o Leipzig vai procurar aproveitar o deslize do Bayern Munique e regressar ao topo da classificação, mas para isso terá de vencer o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro.

Na liga espanhola, o Barcelona visita Granada, enquanto o Real Madrid vai ao campo do Osasuna, enquanto em Itália o Milan vai defender a liderança, em San Siro, frente ao Torino.

Futebol à parte, uma referência para o hóquei em patins que este sábado conta com um FC Porto-Benfica, jogo relativo à 14.ª jornada do campeonato com início marcado para as 14 horas.

Os jogos deste sábado

I Liga, 13.ª jornada:

Moreirense - Vitória de Guimarães, 17:00 (SportTV1)

Boavista - Santa Clara, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 15.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 11:00 (SportTV1)

Vilafranquense - Académico de Viseu, 17:00 (Canal 11).

Liga Revelação, apuramento para a Taça Revelação, 2.ª jornada:

Boavista - Rio Ave, 11:00

Cova da Piedade - Sporting, 11:00

Portimonense - Vitória de Guimarães, 11:00

Benfica - Académica, 11:00.

Liga Revelação, apuramento de campeão, 1.ª jornada:

Sporting de Braga - Famalicão, 11:00.

Liga alemã, 15.ª jornada:

Bayer Leverkusen - Werder Bremen, 14:30 (Eleven Sports 2)

Friburgo - Colónia, 14:30

Union Berlim - Wolfsburgo, 14:30

Schalke 04 - Hoffenheim, 14:30 (Eleven Sports 3)

Mainz - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven Sports 4)

Leipzig - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven Sports 3)

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Sevilha - Real Sociedad, 13:00 (Eleven Sports 1)

Atlético de Madrid - Athletic Bilbau, 15:15 (Eleven Sports 1)

Granada - FC Barcelona, 17:30 (Eleven Sports 1)

Osasuna - Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana, 17.ª jornada:

Benevento - Atalanta, 14:00 (SportTV1)

Génova - Bolonha, 17:00 (SportTV3)

AC Milan - Torino, 19:45 (SportTV3).

Liga francesa, 19.ª jornada:

Bordéus - Lorient, 20h00

Dijon - Marselha, 20h00 (Eleven Sports 4)

Lens - Estrasburgo, 20h00

Metz - Nice, 20h00

Mónaco - Angers, 20h00

Montpellier - Nantes, 20h00

Nimes - Lille, 20h00 (Eleven Sports 5)

Paris Saint-Germain - Brest, 20h00 (Eleven Sports 3)

Reims - Saint-Étienne, 20h00

Rennes - Lyon, 20h00 (Eleven Sports 6).

Taça de Inglaterra, 3.ª eliminatória:

Everton - Rotherham United, 12:00 (SportTV2)

Bristol Rovers - Sheffield United, 15:00

Stoke City - Leicester, 15:00 (SportTV2)

Burnley - Milton Keynes Dons, 15:00

Queens Park Rangers - Fulham, 15:00

Blackpool - West Bromwich, 15:00

Arsenal - Newcastle, 17:30 (SportTV2)

Southampton - Shrewsbury, 20:00

Manchester United - Watford, 20:00 (SportTV2).