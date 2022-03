É terça-feira, é dia de Liga dos Campeões, com os dois primeiros jogos da segunda mão dos oitavos de final, isto é, com decisões em cima da mesa.

O poderoso Bayern Munique recebe o vizinho Salzburgo no Arena de Munique, numa eliminatória que está totalmente em aberto depois do empate 1-1 na primeira mão na Áustria.

Menos dúvidas no outro jogo em que o Liverpool recebe o Inter Milão em Anfield já depois de ter vencido em San Siro por 2-0.

Mais do que decidido está o Manchester City-Sporting que está marcado para quarta-feira, mas esta terça-feira será dia de Ruben Amorim e Pep Guardiola fazerem a abordagem ao jogo. Pep Guardiola será o primeiro a falar, numa conferência de imprensa que está marcada para o meio-dia e que vai contar também com a presença de um jogador do Ciy.

Ruben Amorim e um jogador do Sporting a designar só falarão no Etihad Stadium ao final da tarde, pelas 18h15, antes do habitual treino no palco do jogo de quarta-feira.

Sérgio Conceição também vai apresentar-se diante dos jornalistas esta terça-feira, uma vez que FC Porto-Lyon é um dos jogos antecipados da Liga Europa para quarta-feira. Assim, o líder dos dragões vai fazer a antevisão do embate com os franceses, no Olival, por volta do meio-dia.

Mais tarde, pelas 16h20, no Estádio do Dragão, será a vez de Peter Bosz, treinador do Lyon, também fazer a sua abordagem ao jogo dos oitavos de final da Liga Europa.

Do futebol saltamos para o andebol, com Sporting e Benfica a entrarem em ação frente a equipas francesas na 10.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europeia.

Os leões recebem o Nîmes Gard (19h45), no Grupo D, com possibilidades de apuramento para a próxima fase, enquanto o clube da Luz, já apurado, defronta o líder Nantes à mesma hora com possibilidades de chegar ao segundo lugar do Grupo B.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/2.ª mão):

Bayern Munique, Ale - Salzburgo, Aut, 20:00 (Eleven 2)

Liverpool, Ing - Inter Milão, Ita, 20:00 (Eleven 1).

II Liga (25.ª jornada):

Casa Pia - Mafra, 20:15.

Liga Revelação (2.ª fase, apuramento de campeão/8.ª jornada):

Rio Ave - Portimonense, 14:30.