É terça-feira, não há Liga dos Campeões, mas há muito futebol para ver ao longo do dia. E futebol de qualidade. Vamos ter um dérbi em San Siro entre o Inter Milão e o Milan, e vamos também ter um grande jogo em Anfield, com o Liverpool a receber o Manchester United num dia em que o Fulham de Marco Silva pode, finalmente, selar o regresso à Premier League. Mas se quiser ainda mais emoção, acrescentamos ainda à «ementa» um sempre intenso dérbi de futsal entre Benfica e Sporting.

Vamos por partes. Começamos por Itália que vai ferver, a partir das 20h00, com o dérbi entre os dois primeiros classificados da Série A que vão discutir um lugar na final da Taça de Itália. Depois de um nulo a 1 de março, as duas equipas de Milão têm agora mais noventa minutos, no mesmo estádio, para decidir quem vai estar na final que está marcada para 11 de maio. O outro finalista só será conhecido na quarta-feira quando a Juventus receber a Fiorentina depois de já ter ganho em Florença por 1-0.

À mesma hora, mas em Anfield, o Liverpool de Jota e Luis Diaz recebe o Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, em jogo em atraso da 30.ª jornada da Premier League. Um embate crucial para as aspirações dos dois «gigantes» ingleses. A equipa de Jurgen Klopp pode, em caso de vitória, saltar para a liderança da Premier League, enquanto a equipa de Old Trafford ambiciona alcançar o Tottenham no apetecido quarto lugar que abre as portas da Liga dos Campeões.

O Liverpool, em caso de vitória, passaria a contar com 76 pontos, mais dois do que o Manchester City, mas ficaria com um jogo a mais do que a equipa de Pep Guardiola. O United está numa situação idêntica. Se vencer em Anfiled alcança o Tottenham, mas também fica com mais um jogo do que os Spurs.

Ainda em Inglaterra, mas no escalão abaixo, o Fulham de Marco Silva pode garantir esta terça-feira a promoção direta à Premier League, em caso de vitória, em casa, sobre o Preston North End (19h45). Depois de ter desperdiçado a primeira oportunidade, ma passada sexta-feira, frente ao Derby County de Wayne Rooney, a equipa londrina volta a ter a possibilidade de garantir um dos dois primeiros lugares do Championship esta terça-feira.

Mas há ainda mais jogos para ver esta terça-feira. Na Alemanha também se joga a primeira meia-final da Taça, com o Hamburgo a receber o Friburgo, e na liga espanhola há três jogos para acompanhar.

Do futebol, passamos para o futsal, com o Benfica a receber o Sporting na Luz (20h00), em jogo em atraso da 22.ª jornada do campeonato. Os leões lideram a classificação com 63 pontos, mas as águias, com 56, podem reduzir a diferença para quatro pontos.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Taça de Itália (meias-finais/2.ª mão):

Inter Milão - AC Milan, 20:00 (SportTV2).

Liga inglesa (jogo em atraso da 30.ª jornada):

Liverpool - Manchester United, 20:00 8(SportTV1).

Championship (jogo da 43.ª jornada):

Fulham-Preston North End, 19h45

Liga espanhola (33.ª jornada):

Maiorca - Alavés, 18:00 (Eleven 1)

Betis - Elche, 20:00 (Eleven 2)

Villarreal - Valência, 20:30 (Eleven 1).

Taça da Alemanha (meias-finais):

Hamburgo - Friburgo, 19:45 (SportTV6).

Taça Revelação (fase de grupos/1.ª jornada):

Leixões - Estoril Praia, 17:00

Rio Ave - Sporting de Braga, 14:30.

Liga Futsal (jogo em atraso da 22.ª jornada):

Benfica - Sporting, 20:00.