A Seleção Nacional joga esta quinta-feira a primeira de duas «finais» na caminhada para o Mundial de 2022.

A partir das 19h45, Portugal defronta a República da Irlanda em Dublin. Se vencer, assume o primeiro lugar do grupo A e basta um empate no último jogo frente à Sérvia para assegurar a presença no Campeonato do Mundo do Qatar.

O dia, de resto, é recheado de futebol de seleções. Na Europa jogam-se vários jogos dessa qualificação para o Mundial, assim como na América do Sul.

Aí, destaque para o Brasil-Colômbia, a partir das 00h30 já de sexta-feira. Os cafeteros devem contar com os portistas Luis Díaz e Matheus Uribe.

No basquetebol, a seleção feminina defronta a Estónia a partir das 18h30, em Matosinhos, em jogo de qualificação para o Eurobasket de 2023.

À tarde, às 14h30, o Benfica joga na Rússia ante o Parma-Parimatch, numa partida a contar para a quinta jornada do grupo C da Taça da Europa.

OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona europeia, 1.ª ronda, 9.ª jornada:

Grupo A:

Azerbaijão - Luxemburgo, 17:00 (SportTV1)

República da Irlanda-Portugal, 19:45 (RTP1)

Grupo B:

Geórgia - Suécia, 17:00 (SportTV2)

Grécia - Espanha, 19:45 (SportTV2)

Grupo H:

Rússia - Chipre, 17:00 (SportTV3)

Malta - Croácia, 19:45 (SportTV3)

Eslováquia - Eslovénia, 19:45 (SportTV4)

Grupo J:

Arménia - Macedónia do Norte, 17:00 (SportTV5)

Alemanha - Liechtenstein, 19:45 (SportTV5)

Roménia - Islândia, 19:45 (Canal 11).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona sul americana, 13.ª jornada:

Equador - Venezuela, 21:00 (SportTV6)

Paraguai - Chile, 23:00 (SportTV5)

Brasil - Colômbia, 00:30 (dia 12 em Lisboa, SportTV1)

Peru - Bolívia, 02:00 (dia 12 em Lisboa, SportTV2).

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona africana:

Grupo E:

Uganda - Quénia, 13:00

Ruanda - Mali, 16:00

Grupo G:

Etiópia - Gana, 13:00 (SportTV1)

África do Sul - Zimbabué, 19:00 (SportTV6)

Grupo H:

Congo - Namíbia, 16:00

Togo - Senegal, 19:00

Grupo J:

Tanzânia - RD Congo, 13:00

Benim - Madagáscar, 16:00.