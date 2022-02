Encerra esta quarta-feira a 20.ª jornada da Liga, com três equipas de Lisboa e uma do Minho em ação.

A partir das 19h00, o Benfica recebe no Estádio da Luz o Gil Vicente. Mais tarde, às 20h45, Belenenses e Sporting medem forças no Jamor.

Na II Liga, Rio Ave e Sp. Covilhã defrontam-se às 17h00. Às 18h00, realiza-se o Leixões-Mafra e o Desp. Chaves-Varzim.

Em Espanha, o Valência, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, recebe o Cádiz às 20h00, numa partida a contar para os quartos de final da Taça do Rei.

De madrugada, já no dia 3, o Canadá, do portista Eustáquio e do cónego Steven Vitória, defronta o El Salvador, num jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Na CAN, realiza-se a meia-final entre a Burkina Faso e o Senegal.

No basquetebol, o Benfica joga a quinta jornada da segunda fase de grupos da Taça da Europa na Polónia, frente ao Trefl Sopot, a partir das 19h00.

Os jogos desta quarta-feira:

I Liga, 20.ª jornada:

Benfica - Gil Vicente, 19:00 (BTV)

Belenenses SAD - Sporting, 20:45 (SportTV1).

II Liga, jogo em atraso da 18.ª jornada:

Desportivo de Chaves - Varzim, 18:00.

II Liga, jogos em atraso da 16.ª jornada:

Rio Ave - Sporting da Covilhã, 17:00 (SportTV1)

Leixões - Mafra, 18:00.

Taça de Espanha, quartos de final, até 03 (horas de Lisboa):

Rayo Vallecano - Maiorca, 19:00 (SportTV2)

Valência - Cádiz, 20:00 (SportTV3).

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), nos Camarões, até 06 (horas de Lisboa).

Meias-finais, até 03:

Jogo 13: Burkina Faso - Senegal, 19:00.

Fase de qualificação do Mundial do Qatar 2022, zona CONCACAF, ronda final, 12.ª jornada (horas de Lisboa):

Jamaica - Costa Rica, 00:00 (dia 03 em Lisboa)

EUA - Honduras, 00:30 (dia 03 em Lisboa)

El Salvador - Canadá, 02:00 (dia 03 em Lisboa)

México - Panamá, 03:00 (dia 03 em Lisboa).