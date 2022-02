As contas no pódio da Liga podem mudar este domingo.

Com o empate do Sporting na Madeira, o FC Porto pode ficar com mais oito pontos do que os leões, em caso de triunfo sobre a sensação do campeonato, o Gil Vicente. O Benfica também pode encurtar distâncias para os leões na receção ao Vitória de Guimarães.

A nível internacional, Chelsea e Liverpool jogam em Wembley na final da Taça da Liga inglesa.

Mas, no panorama português, também se disputam jogos decisivos, nomeadamente nas modalidades. A partir das 20h45, Benfica e Sporting medem forças na final da Taça da Liga de futsal.

A AGENDA DESTE DOMINGO:

I Liga, 24.ª jornada:

Vizela - Portimonense, 15:30 (SportTV1)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00 (BTV)

Estoril Praia - Boavista, 18:00 (SportTV1)

FC Porto - Gil Vicente, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 24.ª jornada:

Nacional - Trofense, 11:00 (SportTV1)

Rio Ave - FC Porto B, 14:00 (SportTV+)

Farense - Vilafranquense, 15:30

Leixões - Estrela da Amadora, 15:30

Taça da Liga inglesa, final, no Estádio Wembley:

Chelsea - Liverpool, 16:30 (SportTV2)

Liga espanhola, 26.ª jornada:

Villarreal - Espanyol, 13:00 (Eleven 1)

Sevilha - Betis, 15:15 (Eleven 1)

Real Sociedad - Osasuna, 17:30 (Eleven 1)

FC Barcelona - Athletic Bilbau, 20:00 (Eleven 1)

Liga inglesa, 27.ª jornada:

West Ham - Wolverhampton, 14:00 (SportTV2).

Liga italiana, 27.ª jornada:

Torino - Cagliari, 11:30 (SportTV3)

Verona - Veneza, 14:00 (SportTV6)

Spezia - Roma, 17:00 (SportTV6)

Lazio - Napoles, 19:45 (SportTV2)

Liga francesa, 26.ª jornada:

Mónaco - Reims, 12:00 (Eleven 2)

Metz - Nantes, 14:00 (Eleven 6)

Clermont - Bordéus, 14:00 (Eleven 3)

Angers - Lens, 14:00 (Eleven 5)

Brest - Lorient, 14:00

Troyes - Marselha, 16:05 (Eleven 3)

Lyon - Lille, 19:45 (Eleven 2)

Liga alemã, 24.ª jornada:

Bochum - Leipzig, 14:30 (Eleven 2)

Augsburgo - Borussia Dortmund, 16:30 (Eleven 2)

Campeonato Nacional de Juniores, 2.ª fase, manutenção/descida, 3.ª jornada

Liga 3, 21.ª jornada

Liga feminina, 2.ª fase, apuramento de campeão e manutenção/descida, 6.ª jornada.

Torreense - Marítimo, 11:00

Sporting de Braga - Sporting, 11:00

Benfica - Famalicão, 13:00

Albergaria - Vilaverdense, 15:00

Ouriense - Gil Vicente, 15:00

Estoril Praia - Condeixa, 15:00

Amora - Varzim, 15:00.

Campeonato de Portugal:

Ideal - Pêro Pinheiro, 15:00

Sacavenense - Elvas, 15:00

Mirandela - São Martinho, 15:00

Pedras Salgadas - Camacha, 15:00

Idanhense - Fontinhas, 15:00

Praiense - Oleiros, 15:00 (horas locais, +1 em Lisboa).

Futsal

Taça da Liga, final, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, às 20:45 (Canal 11).

Taça da Liga feminina, final, no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, às 17:15 (Canal 11).

Andebol, 19.ª jornada:

Sanjoanense - Belenenses, 15:00

FC Porto - Vitória de Setúbal, 17:00 (Porto Canal)

Basquetebol

Portugal - França, 17:00 (RTP2)

Hóquei em patins, 19.ª jornada:

Óquei de Barcelos - Sporting, 15:00.

Voleibol

Vitória de Guimarães - VC Viana, 18:30

Leixões - Benfica, 17:30