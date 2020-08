É quinta-feira, dia 12 de agosto, vamos para o segundo dia da final a oito da Liga dos Campeões, em Lisboa, e chegou o momento de João Félix: o Atlético Madrid defronta o Leipzig, a partir das 20 horas, no Estádio de Alvalade, num jogo que será transmitido pelo canal 1 da Eleven Sports, e que pode seguir ao minuto e com os melhores vídeos no Maisfutebol.

No Estádio da Luz, o Barcelona, de Messi, fará o último treino antes do jogo com o Bayer Munique, às 17h30, com 15 minutos abertos à comunicação social, enquanto o emblema alemão treina às 19.30 horas, também com 15 minutos abertos.

AGENDA DO DIA:

Liga dos Campeões:

. Leipzig-At. Madrid, Esp, 20:00 (Estádio de Alvalade, Eleven Sports 1)

. Treino do Barcelona, no Estádio da Luz, às 17:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

. Treino do Bayern Munique, no Estádio da Luz, às 19:30 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Liga:

. Regresso ao trabalho da equipa do Gil Vicente, em Barcelos, com a realização de exames médicos

. Regresso ao trabalho do Marítimo, na Madeira, com a realização de exames médicos, às 08:30

Liga Espanhola:

. Play-off de acesso à Liga espanhola, 1.ª eliminatória, 1.ª mão:

- Girona - Almeria, 17:30

- Elche - Saragoça, 20:00

Ciclismo:

. Prossegue o Critérium du Dauphiné, em França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar)

Automobilismo:

. Fórmula E, com a participação de António Félix da Costa, no antigo aeroporto de Tempelhof, em Berlim, na Alemanha (à porta fechada)

. Treinos livres das Seis Horas de Spa-Francorchamps, prova do Campeonato do Mundo de Resistência, com a participação de Filipe Albuquerque, na Bélgica

Justiça:

. Federação Portuguesa de Padel e Federação Internacional de Padel são recebidas em audiência no Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausanne, na Suíça