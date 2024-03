É terça-feira, é dia de Liga dos Campeões, com o FC Porto a defrontar o Arsenal de Cédric Soares e Fábio Vieira, em Londres, à procura de uma vaga nos quartos de final da Liga dos Campeões, numa noite que também vai contar com a receção do Barcelona de João Cancelo e de João Félix ao Nápoles de Mário Rui.

Mais uma grande noite europeia para acompanhar EM DIRETO na TVI, com toda a informação atualizada, ao minuto, no Maisfutebol.

Recordamos que o FC Porto parte com a vantagem que conseguiu no Dragão, graças a um golo solitário de Galeno, o senhor Champions, já em período de compensação. O jogo no Emirates Stadium tem início marcado as 20h00.

O outro jogo, também marcado para as 20h00, está ainda mais em aberto, depois de Nápoles e Barcelona terem empatado 1-1, no primeiro jogo, no Estádio Diego Armando Maradona, com golos de Osimhen e Lewandowski.

Liga dos Campeões na Europa e também na Ásia, com o Al Hilal de Jorge Jesus e Rúben Neves a visitar o Al Ittihad comandado por Marcelo Gallardo, às 19h00, em jogo da segunda mão dos quartos de final, já depois de ter ganho, em casa, por 2-0.

O dia também ficará marcado pelo último adeus a Minervino Pietra. As cerimónias fúnebres do antigo jogador do Benfica e do Belenenses estão marcadas para as 11h30, no local do velório, em Alcabideche, Cascais. Após esse momento, o corpo seguirá para o Cemitério de Rio de Mouro, onde decorrerá a cremação.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final, 2.ª mão):

Arsenal, Ing - FC Porto, Por, 20:00 (TVI)

FC Barcelona, Esp - Nápoles, Ita, 20:00 (Eleven 2).

Liga dos Campeões asiática (quartos de final, segunda mão)

Ulsan Hyundaí-Jeonbuk, 10h00

Al Ittihad-Al Hilal, 19h00

Taça da Alemanha (jogo em atraso dos quartos de final):

Saarbrucken - Borussia Monchengladbach, 19:30 (Eleven 1).

Youth League (quartos de final):

Bayern Munique, Ale - Olympiacos, Gre, 15:00

Nantes, Fra - Copenhaga, Din, 17:00.

Liga Revelação (2.ª fase, apuramento de campeão, 10.ª jornada):

Sporting - Estrela da Amadora, 11:00

Vizela - Famalicão, 11:00

Gil Vicente - Torreense, 15:00

Estoril Praia - Benfica, 15:00.

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 10.ª jornada):

Mafra - Rio Ave, 15:00.