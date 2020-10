Depois dos jogos de preparação e de qualificação para o Euro do próximo ano, a Liga das Nações está de volta.



Espanha e Alemanha são as seleções de maior renome a entrarem em campo. A partir das 19h45, «La Roja» recebe a Suíça enquanto a Mannschaft defronta a Ucrânia, em Kiev.



No entanto, o futebol internacional começa às 14h00 com três encontros. Logo de seguida, há dois embates que têm início marcado para as 17h00.



Antes disso, há jogos de qualificação para o Mundial 2022 da zona Sul-americana. O Brasil vai medir forças com a Bolívia (1h30) e há duelo português entre a Colômbia de Queiroz e a Venezuela de José Peseiro.



Além de futebol, pode assistir a partir das 14h00 à final feminina de Roland Garros entre a jovem polaca Iga Świątek e a norte-americana Sofia Kenin, vencedora do Open da Austrália e ao jogo 4 da final da NBA entre Los Angeles Lakers e Miami Heat.





Liga das Nações, fase de grupos, 3.ª jornada:

Liga A

Espanha - Suíça, 19h45

Ucrânia - Alemanha, 19h45

Liga C

Montenegro - Azerbaijão, 14h00

Luxemburgo - Chipre, 14h00

Liga D

Ilhas Faroé - Letónia, 17h00

Andorra - Malta, 19h45