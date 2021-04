Conhecidos os semifinalistas da Liga dos Campeões, chegou o dia de decisões na Liga Europa.



Os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa estão agendados para as 20h00 e têm vários portugueses em destaque. Desde logo Bruno Fernandes que vai defrontar os compatriotas Rui Silva e Domingos Duarte no Manchester United-Granada. Também a Roma, orientada por Paulo Fonseca, vai tentar fechar a eliminatória contra o Ajax, na capital italiana. Por último, o Arsenal de Cedric vai tentar afastar os checos do Slavia, em Praga.



Pelo meio, haverá tempo para a antecipar a jornada 27.ª jornada da Liga. Às 13h00, Ruben Amorim vai fazer a antevisão do encontro do líder Sporting no Algarve contra o Farense, marcado para as 20h00 da próxima sexta-feira.



Os jogos desta quinta-feira:



Manchester United-Granada, 20h00

Slavia-Arsenal, 20h00

Roma-Ajax, 20h00

Villarreal-Dínamo de Zagreb, 20h00