Fechada a porta da Liga dos Campeões, esta quinta-feira abre-se a porta da Liga Europa, com o Sp. Braga de Carlos Carvalhal a entrar em campo. Mas há muito mais na agenda desta quinta-feira. O selecionador Fernando Santos vai anunciar a convocatória para os próximos jogos no mesmo dia em que a seleção de futsal vai discutir com o Cazaquistão um lugar na final do Mundial que está a decorrer na Lituânia.

Começamos pelo Sp. Braga que vai entrar em campo, a partir das 20h00, para defrontar os dinamarqueses do Midtjylland, à procura dos primeiros pontos no Grupo F, depois de ter perdido o primeiro jogo, em Belgrado, diante do Estrela Vermelha por 2-1.

Antes disso, às 12h30, Fernando Santos vai divulgar os convocados para o jogo particular com o Qatar e para o jogo da fase de qualificação do Campeonato do Mundo com o Luxemburgo, na Cidade do Futebol. Logo a seguir será também a vez de Rui Jorge revelar as suas escolhas para os jogos de qualificação do Campeonato da Europa com o Liechtenstein e a Islândia.

À mesma hora do jogo do Sp. Braga, entra também em campo a seleção de futsal para defrontar o Cazaquistão na meia-final do campeonato do Mundo, sabendo-se, à partida, que o vencedor deste jogo vai defrontar a Argentina que, na quarta-feira, deixou pelo caminho o Brasil.

Num dia em que Sporting e Benfica vão discutir e as contas relativas à temporada de 2020/21, em Assembleia Geral, a FIFA também vai promover uma reunião online com as federações membros para falar sobre o projeto de efetuar um Mundial em cada dois anos.

Os jogos que pode ver esta quinta-feira

Liga Europa (fase de grupos/2.ª jornada):

Grupo A:

Sparta Praga, Rep - Rangers, Esc, 17:45

Lyon, Fra - Brøndby Din, 17:45 (SportTV5)

Grupo B:

Sturm Graz, Aut - PSV Eindhoven, Hol, 17:45

Real Sociedad, Esp - Mónaco, Fra, 17:45 (SportTV4)

Grupo C:

Legia Varsóvia, Pol - Leicester, Ing, 17:45 (SportTV3)

Nápoles, Ita - Spartak Moscovo, Rus, 17:45 (SportTV2)

Grupo D:

Fenerbahçe, Tur - Olympiacos, Gre, 17:45 (SportTV6)

Antuérpia, Bel - Eintracht Frankfurt, Ale, 17:45

Grupo E:

Marselha, Fra - Galatasaray, Tur, 20:00 (SportTV4)

Lazio, Ita - Lokomotiv Moscovo, Rus, 20:00 (SportTV3)

Grupo F:

Sporting de Braga, Por - Midtjylland, Din, 20:00 (SportTV1)

Ludogorets, Bul - Estrela Vermelha, Ser, 20:00 (Canal 11)

Grupo G:

Ferencváros, Hun - Betis, Esp, 20:00 (SportTV6)

Celtic, Esc - Bayer Leverkusen, Ale, 20:00 (SportTV5)

Grupo H:

West Ham, Ing - Rapid Viena, Aut, 20:00

Racing Genk, Bel - Dínamo Zagreb, Cro, 20:00.