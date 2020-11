O Sporting vai procurar, este sábado, manter e reforçar a liderança na I Liga portuguesa de futebol, na deslocação a Guimarães, onde defronta o Vitória.

Tudo isto num dia com muito futebol em Portugal e também na Europa, com vários clássicos nos principais campeonatos europeus, como o Borussia Dormund-Bayern Munique, ou o Everton-Manchester United.

PORTUGAL – I Liga (7.ª Jornada):

Tondela-Santa Clara (15h00)

Famalicão-Marítimo (18h00)

V. Guimarães-Sporting (20h30)

PORTUGAL – II Liga (9.ª Jornada):

Casa Pia-Sp. Covilhã (15h00)

FC Porto B-Mafra (15h00)

Varzim-Académico Viseu (15h00)

Vizela-Leixões (17h30)

INGLATERRA (8.ª Jornada):

Everton-Manchester United (12h30)

Crystal Palace-Leeds (15h00)

Chelsea-Sheffield United (17h30)

West Ham-Fulham (20h00)

ESPANHA (9.ª Jornada):

Huesca-Eibar (13h00)

Barcelona-Betis (15h15)

Sevilha-Osasuna (17h30)

Atlético Madrid-Cadiz (20h00)

ITÁLIA (7.ª Jornada):

Caglari-Sampdoria (14h00)

Benevento-Spezia (17h00)

Parma-Fiorentina (19h45)

ALEMANHA (7.ª Jornada):

Augsburgo-Hertha (14h30)

Mainz-Schalke 04 (14h30)

Leipzig-Friburgo (14h30)

Estugarda-Eintracht Frankfurt (14h30)

Union Berlim-Arminia Bielefeld (14h30)

Borussia Dortmund-Bayern Munique (17h30)

Há ainda portugueses em ação na II Liga de França e de Inglaterra, mas também na Arábia Saudita, China, Emirados Árabes Unidos e Ucrânia.

Por cá, há vários jogos do Campeonato de Portugal, mas também Liga feminina e Liga Revelação.

Nas modalidades, prosseguem os nacionais de andebol, basquetebol, futsal, voleibol e hóquei em patins. No ciclismo, corre-se a 17.ª etapa da Volta a Espanha, com a ligação de 178,2 quilómetros entre Sequeros e Alto de La Covatilla. Em ação estão os portugueses Rui Costa, Rui Oliveira, Nelson Oliveira, Ivo Oliveira e Ricardo Vilela.

No motociclismo, há as duas últimas sessões de treinos livres (09h55 e 13h10) e as duas sessões de qualificação (13h50 e 14h15) para o Grande Prémio da Europa em Moto GP, em Valência, com o português Miguel Oliveira em ação.