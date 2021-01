Dia «gordo» de Liga esta sexta-feira, com quatro jogos no menu: o dia abre às 18h00 com o Nacional-Sporting, adiado na véspera devido ao mau tempo.

Às 19h00, o Benfica recebe o Tondela na Luz (partida que inicialmente também ia jogar-se na quinta-feira), ao passo que Rio Ave e Portimonense defrontam-se em Vila do Conde.

A partir das 21h00, o Famalicão joga em casa perante o FC Porto.

Lá fora, há jogo grande na Bundesliga: o líder Bayern de Munique, de Tiago Dantas, joga no terreno do Borussia Monchengladbach, a partir das 19h30.

Em Inglaterra a bola também rola, na Taça, com dois jogos às 19h45. O Aston Villa recebe o Liverpool, ainda sem Jota, lesionado, enquanto a armada lusa do Wolverhampton joga em casa frente ao Crystal Palace.

Já em Espanha, há um Celta de Vigo-Villarreal a partir das 20h00.

Os jogos desta sexta-feira:

Liga, 13.ª jornada:

Nacional - Sporting, 18:00 (SportTV1)

Rio Ave - Portimonense, 19:00 (SportTV5)

Benfica - Tondela, 19:00 (BTV)

Famalicão - FC Porto, 21:00 (SportTV1).

Taça de Inglaterra, 3.ª eliminatória:

Wolverhampton - Crystal Palace, 19:45 (SportTV3)

Aston Villa - Liverpool, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã, 15.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Bayern Munique, 19:30 (Eleven Sports 1).

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Celta de Vigo - Villarreal, 20:00 (Eleven Sports 2).