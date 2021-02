Estão de voltas os campeonatos nacionais! Findada a eliminatória da Taça de Portugal, é altura de arrancar a 19.ª jornada da Liga. O jogo inaugural será entre Famalicão e Belenenses.



Há ainda um Benfica-Vitória de Guimarães da Liga Revelação para assistir a partir das 11h00.



Ainda em relação à próxima jornada da Liga, prevê-se que Sérgio Conceição antecipe o dérbi da Invicta contra o Boavista.



Mas há mais futebol para ver por essa Europa fora. Na Bundesliga, o Leipzig recebe o Augsburgo no início da 21.ª ronda enquanto a jornada 22 da Serie A abre com o Bolonha-Benevento.



Em Espanha Celta de Vigo e Elche dão o pontapé de saída na jornada 23.



Nota ainda para os jogos da terceira ronda do Open da Austrália que decorrem esta madrugada.



Liga



Famalicão-Belenenses, 20h30



Alemanha



Leipzig-Augsburgo, 19h30



Espanha



Celta de Vigo-Elche, 20h00



Itália



Bolonha-Benevento, 19h45