Prossegue este sábado a 20.ª jornada da Liga, e com o líder Sporting em campo: a partir das 20h30, os leões recebem o Portimonense em Alvalade.

Antes, às 15h30, Belenenses e Nacional medem forças no Jamor, ao passo que Gil Vicente e Santa Clara defrontam-se a partir das 17h30.

Em Espanha, o Atlético de Madrid, de João Félix, recebe o Levante às 15h15, antes do Valência, de Guedes, Ferro e Thierry jogar com o Celta, às 17h30. O dia fecha às 20h00 em Valladolid, com o Real Madrid a defrontar a equipa local.

Na Alemanha, destaque para o Eintracht Frankfurt, de André Silva – está numa super forma –, que recebe o campeão Bayern Munique às 14h30. Às 17h30, há dérbi entre o Schalke de Paciência (lesionado) e o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro.

Em Inglaterra também há dérbi, e que dérbi: também às 17h30, o Liverpool de Diogo Jota, igualmente lesionado, recebe em Anfield o rival Everton.

A bola rola também na II Liga, com o Cova da Piedade-Desp. Chaves, às 11h00, e com o Vizela-Casa Pia, às 17h00.

No futsal, Benfica e Sporting entram em ação para a Liga dos Campeões: as águias defrontam o Berettyóújfalu, da Hungria, às 19h00 (BTV). Os leões jogam antes, às 17h00, com o Chrudim, da República Checa.

No basquetebol, a Seleção Nacional disputa mais um jogo do torneio de pré-qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, da zona europeia: às 14h00, a equipa lusa joga ante o Chipre.

Logo pela manhã, às 08h30, realiza-se a final feminina do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada do ténis, que opõe Naomi Osaka a Jennifer Brady (Eurosport).

Os jogos deste sábado:

Liga, 20.ª jornada:

Belenenses SAD - Nacional, 15:30 (SportTV1)

Gil Vicente - Santa Clara, 17:30 (SportTV1)

Sporting - Portimonense, 20:30 (SportTV1).

Liga inglesa, 25.ª jornada:

Southampton - Chelsea, 12:30 (SportTV2)

Burnley - West Bromwich, 15:00 (SportTV2)

Liverpool - Everton, 17:30 (SportTV2)

Fulham - Sheffield United, 20:00 (SportTV2).

Liga alemã, 22.ª jornada:

Borussia Mönchengladbach - Mainz, 14:30 (Eleven Sports 3)

Friburgo - Union Berlim, 14:30

Eintracht Frankfurt - Bayern Munique, 14:30 (Eleven Sports 2)

Colónia - Estugarda, 14:30

Schalke 04 - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga italiana, 23.ª jornada:

Lazio - Sampdoria, 14:00 (SportTV3)

Génova - Verona, 17:00 (SportTV3)

Sassuolo - Bolonha, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 24.ª jornada:

Elche - Eibar, 13:00 (Eleven Sports 1)

Atlético de Madrid - Levante, 15:15 (Eleven Sports 1)

Valência - Celta de Vigo, 17:30 (Eleven Sports 1)

Valladolid - Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1)

II Liga, 21.ª jornada:

Cova da Piedade - Desportivo de Chaves, 11:00 (SportTV1)

Vizela - Casa Pia, 17:00 (Canal 11).