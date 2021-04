Este domingo, dia de Páscoa, prossegue a 25.ª jornada da Liga, com três jogos no cartaz.

Às 15h00, o Belenenses recebe o Boavista no Jamor, às 17h30 defrontam-se Vitória de Guimarães e Tondela, e o dia fecha com o Famalicão-Paços de Ferreira, às 20h00.

Na II Liga, há dois jogos: Feirense-Cova da Piedade às 11h00, e Vilafranquense-Mafra às 14h00.

Em Espanha, o líder Atlético de Madrid enfrenta um duro teste em casa do Sevilha, a partir das 20h00. João Félix, que saiu tocado no jogo da Seleção Nacional frente ao Luxemburgo, é dúvida para Diego Simeone.

Em Inglaterra, o Tottenham de José Mourinho joga no terreno do Newcastle ao início da tarde, a partir das 14h05. Às 19h30, é a vez do Manchester United de Bruno Fernandes medir forças com o Brighton, em Old Trafford.

No motociclismo, Miguel Oliveira disputa o segundo Grande Prémio da temporada de MotoGP às 18h00 (SportTV2): o piloto português da KTM parte da 12.ª posição na corrida de Doha.

Os jogos deste domingo:

I Liga, 25.ª jornada:

Belenenses SAD - Boavista, 15:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Tondela, 17:30 (SportTV1)

Famalicão - Paços de Ferreira, 20:00 (SportTV1).

II Liga, 27.ª jornada:

Feirense - Cova da Piedade, 11:15 (SportTV1)

Vilafranquense - Mafra, 14:00 (SportTV+).

Liga inglesa, 30.ª jornada:

Southampton - Burnley, 12:00 (SportTV3)

Newcastle - Tottenham, 14:05 (SportTV3)

Aston Villa - Fulham, 16:30 (SportTV3)

Manchester United - Brighton, 19:30 (SportTV3).

Liga alemã, 27.ª jornada:

Estugarda - Werder Bremen, 14:30 (Eleven Sports 2)

Union Berlim - Hertha Berlim, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 29.ª jornada:

Alavés - Celta de Vigo, 13:00 (Eleven Sports 1)

Elche - Betis, 15:15 (Eleven Sports 1)

Cádiz - Valência, 17:30 (Eleven Sports 1)

Sevilha - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga francesa, 31.ª jornada:

Angers - Montpellier, 12:00

Bordéus - Estrasburgo, 14:00

Lorient - Brest, 14:00

Nantes - Nice, 14:00

Reims - Rennes, 14:00

Nimes - Saint-Étienne, 16:05

Marselha - Dijon, 20:00 (Eleven Sports 2).