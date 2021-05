Esta terça-feira tem início a 34.ª jornada da Liga, a última de 2020/21. A partir das 20h15, defrontam-se Tondela e Paços de Ferreira, num jogo em que as duas equipas já não perseguem nenhum objetivo em termos classificativos.

Ainda por cá, Ruben Amorim e Jorge Jesus fazem a antevisão aos jogos com Marítimo e V. Guimarães, respetivamente. O técnico do Sporting fala às 13h00, o do Benfica uma hora depois.

Em Inglaterra, começa também a 37.ª jornada da Premier League: às 18h00, o Manchester United, de Bruno Fernandes, recebe o já despromovido Fulham, de Ivan Cavaleiro. Uma hora depois, o já campeão Manchester City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, joga em Brighton.

Às 20h15, o Leicester, de Ricardo Pereira, defronta o Chelsea, num duelo importante para as contas da Liga dos Campeões.

Em Itália, Lazio e Torino medem forças a partir das 19h30.

Os jogos desta terça-feira:

I Liga, 34.ª jornada:

Tondela - Paços de Ferreira, 20:15 (SportTV1).

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Manchester United - Fulham, 18:00 (SportTV2)

Southampton - Leeds United, 18:00 (SportTV5)

Brighton - Manchester City, 19:00 (SportTV4)

Chelsea - Leicester, 20:15 (SportTV2).

Liga italiana, jogo em atraso da 25.ª jornada:

Lazio - Torino, 19:30 (SportTV3).