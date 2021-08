Arranca esta sexta-feira a edição da Liga 2021/22, com o campeão Sporting a receber o recém-promovido Vizela no Estádio de Alvalade num jogo que poderá acompanhar AO VIVO no Maisfutebol. É o início de uma longa campanha, com início marcado para as 20h15 e que vai definir o novo campeão a meio de maio do próximo ano.

O Benfica só joga no sábado, mas esta sexta-feira Jorge Jesus vai fazer a antevisão do embate com o Moreirense, numa conferência de imprensa que está marcada para as 14h00 e que também poderá acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Além da liga portuguesa, também começa a liga francesa, também só com um jogo, com o Monaco de Gelson Martins a receber o Nantes no Estádio Louis II, num jogo que tem início marcado para as 20h00.

Futebol à parte, esta sexta-feira prossegue a 82.ª edição da Volta a Portugal, com a segunda etapa a contar com 162,1 quilómetros a ligar Ponte de Sor a Castelo Branco.

Ainda de madrugada e ao longo da manhã, as atenções voltam a concentrar-se nos Jogos Olímpicos que continuam a decorrer em Tóquio, com vários portugueses em ação.

Canoagem K4 500 metros (qualificação) - Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela, 10:30 (02:30)

Atletismo - 20 km marcha - Inês Henriques, Ana Cabecinha, 16:30 (08:30)

Outras modalidades (no programa do dia): natação artística, basquetebol, voleibol de praia, boxe, ciclismo, mergulho, equestre, futebol, hóquei, golfe, andebol, karaté, Pentatlo moderno, ginástica rítmica, escalada desportiva, ténis de mesa, voleibol, polo aquático e wrestling.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

I Liga (1.ª jornada)

Sporting-Vizela, 20:15 (SportTV1).

Liga francesa (1.ª jornada):

Mónaco-Nantes, 20:00 (Eleven1).

Jogos Olímpicos (final feminina):

Suécia-Canadá, 13h00

Jogos Olímpicos (medalha de bronze/masculinos):

México-Japão, 10h00

Championship

Bournemouth-West Brom, 19h45

Taça da Alemanha

TSV Munique-Darmstadt, 19h45

Dynamo Dresden-Paderborn, 19h45