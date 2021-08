FC Porto e Sporting entram em ação na Liga, na última jornada antes do clássico de Alvalade.

Os portistas recebem às 18 horas o Arouca, no Dragão, enquanto à noite, a partir das 20h30, os leões têm uma difícil deslocação a Famalicão. Mas o dia na Liga começa com um Vizela-Boavista, às 15h30.

Por sua vez, no Benfica o técnico Jorge Jesus fará, em conferência de imprensa, a partir das 14 horas, a antevisão da receção ao Tondela, que se joga no domingo.

Lá por fora, há grandes jogos nas ligas europeias, com destaque para Inglaterra, onde se destacam os duelos entre Manchester City e Arsenal e o Liverpool-Chelsea.

Fora do futebol, atenções voltadas para o MotoGP e para a Fórmula 1, bem como para os Jogos Paralímpicos, que se disputam em Tóquio com a participação de muitos atletas portugueses ao longo do dia.

A agenda deste sábado:

I Liga, 4.ª jornada:

Vizela - Boavista, 15:30 (SportTV3)

FC Porto - Arouca, 18:00 (SportTV2)

Famalicão - Sporting, 20:30 (SportTV1)

--

II Liga, 4.ª jornada:

Casa Pia - Benfica B, 11:00 (SportTV1)

Rio Ave - Leixões, 14:00

Nacional - Varzim, 15:30.

--

Liga inglesa, 3.ª jornada:

Manchester City - Arsenal, 12:30 (SportTV3)

Newcastle - Southampton, 15:00

Norwich - Leicester, 15:00

West Ham - Crystal Palace, 15:00

Brighton - Everton, 15:00

Aston Villa - Brentford, 15:00

Liverpool - Chelsea, 17:30 (SportTV1)

--

Liga espanhola, 3.ª jornada:

Celta de Vigo - Athletic Bilbau, 16:00 (Eleven 2)

Elche - Sevilha, 18:30 (Eleven 2)

Real Sociedad - Levante, 18:30 (Eleven 3)

Betis - Real Madrid, 21:00 (Eleven 1).

--

Liga francesa, 4.ª jornada:

Nice - Bordéus, 16:00 (Eleven 6)

Marselha - Saint-Étienne, 20:00 (Eleven 5).

--

Liga italiana, 2.ª jornada:

Atalanta - Bolonha, 17:30 (SportTV5)

Lazio - Spezia, 17:30 (SportTV4)

Juventus - Empoli, 19:45 (SportTV3)

Fiorentina - Torino, 19:45 (SportTV5).

--

Liga alemã, 3.ª jornada:

Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven 1)

Colónia - Bochum, 14:30

Augsburgo - Byer Leverkusen, 14:00 (Eleven 5)

Mainz - Fürth, 14:30

Estugarda - Friburgo, 14:30 (Eleven 4)

Bayern Munique - Hertha Berlim, 17:30 (Eleven 1).

--

Supertaça feminina, no Estádio do Restelo:

Benfica - Sporting, 17:30 (Canal 11).

--

Prosseguem Jogos Paralímpicos Tóquio2020, no Japão, até 05/09.

Natação/100 costas/S11 (eliminatória) - Marco Meneses, 10:24 (02:24)

Judo/-73kg/B1 (eliminatórias) - Djibrilo Iafa, 10:30 (02:30)

Natação/200 estilos/SM8 (eliminatória) - Diogo Cancela, 10:43 (02:43)

Natação/100 bruços/SB5 (eliminatória) - Ivo Rocha, 11:04 (03:04)

Boccia/BC3/Ind (fase grupos) - Avelino Andrade e Ana Sofia Costa, 11:55 (03:55)

Boccia/BC2/Ind (fase grupos) - Cristina Gonçalves, 13:30 (05:20)

Boccia/BC4/Ind (fase grupos) - Carla Oliveira, 16:00 (08:00)

Judo/-73kg/B1 (quartos de final) - Djibrilo Iafa (caso se qualifique), 16:27 (08:27)

Judo/-73kg/B1 (repescagens) - Djibrilo Iafa (caso se qualifique), 16:36 (08:26)

Judo/-73kg/B1 (meias-finais) - Djibrilo Iafa (caso se qualifique), 16:45 (08:45)

Boccia/BC1/Ind (fase grupos) - André Ramos, 17:10 (09:10)

Natação/100 costas/S11 (final) - Marco Meneses (caso se qualifique), 18:10 (10:10)

Natação/200 estilos/SM8 (final) - Diogo Cancela (caso se qualifique), 18:40 (10:40)

Natação/100 bruços/SB5 (final) - Ivo Rocha (caso se qualifique), 19:10 (11:10)

Boccia/BC2/Ind (fase grupos) - Nélson Fernandes, 19:50 (11:50).

--

MotoGP: Grande Prémio da Grã-Bretanha, 12.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP)

Moto3, treinos livres, às 09:00 (SportTV2) e qualificações, às 12:35 (SportTV2)

MotoGP, treinos livres, às 09:55 (SportTV2) e 13:30 (SportTV2) e qualificações, às 14:10 (SportTV2)

Moto2, treinos livres, às 10:55 (SportTV2) e qualificações, às 15:10 (SportTV2).

--

Andebol: Liga Europeia, 1.ª ronda de qualificação, 1.ª mão:

Kriens-Luzern, Sui - Benfica, Por, 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Águas Santas, Por - Logroño La Rioja, Esp, 18:00.

--

Atletismo

Liga Diamante, Meeting de Paris, em França, com a participação de Liliana Cá (lançamento do disco) e Tiago Pereira (triplo salto).

--

Grande Prémio da Bélgica, 12.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps, até 29 (horas de Lisboa, Eleven):

Treinos livres, às 11:00

Qualificação, às 14:00.

--

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Oliveira (UAE-Emirates), até 05/09:

14.ª etapa:

Don Benito - Pico Villuercas, 165,7 km.

--

Alemanha

Prossegue Volta à Alemanha, com a participação de João Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Rui Costa (UAE-Emirates), até 29.