FC Porto e Sporting venceram no sábado e chegaram ao topo da classificação, mas o Benfica tem a oportunidade de recuperar a liderança da Liga na deslocação a Vizela num dos três jogos da Liga marcados para este domingo. Um dia em cheio com grandes jogos nas restantes ligas europeias para acompanhar ao longo da tarde, com natural destaque para o Manchester United-Liverpool, mas também para o Barcelona-Real Madrid, Inter-Juventus e Marselha-Paris Saint-Germain.

Começamos pela liga portuguesa que arranca às 15h30 com a receção do Paços de Ferreira ao Arouca. Segue-se depois a visita do Benfica a Vizela, com início marcado para as 18h00, antes do Portimonense-Estoril marcado para as 20h30.

Atenção especial também à Liga Revelação que este domingo conta com um dérbi lisboeta, com o Sporting a receber o Benfica, às 13h00, em jogo em atraso da 7.ª jornada da Série B.

Muita animação também lá por fora. Na Premier League vamos ter um grande jogo em perspetiva com o Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a receber o Liverpool de Jürgen Klopp, adversário do FC Porto na Champions, em Old Trafford num grande duelo que está marcado para as 16h30.

Um pouco antes, em Espanha, joga-se o «El classico» no Camp Nou, com o Barcelona, adversário do Benfica na liga milionária, a receber o eterno rival Real Madrid, num embate que tem início marcado para as 15h15. Também na liga espanhola, o Atlético de Madrid de João Félix recebe a Real Sociedad às 20h00.

A Série A também conta com dois grandes jogos. Às 17h00 o Nápoles de Mário Rui vai procurar recuperar a liderança perdida para o Milan frente à Roma de José Mourinho. Mais tarde, pelas 19h45, será a vez do campeão Inter receber a Juventus.

De Itália saltamos ainda para França onde o Marselha vai receber o milionário Paris Saint-Germain de Nuno Mendes num clássico da liga francesa que também começa às 19h45.

Futebol à parte, este domingo também é dia de Fórmula 1, a horas pouco habituais. O grande Prémio dos Estados Unidos, 18.ª prova do Mundial, arranca, em Austin, às 20h00 de Lisboa.

Bem antes disso também terá a oportunidade de assistir a mais uma corrida de Miguel Oliveira em MotoGP, neste caso no Grande Prémio de Emilia Romagna, 16.ª prova do Mundial, com início marcado para as 13h00 de Portugal.

Os jogos que pode ver este domingo:

I Liga (9.ª jornada):

Paços de Ferreira - Arouca, 15:30 (SportTV2)

Vizela - Benfica, 18:00 (SportTV1)

Portimonense - Estoril Praia, 20:30 (SportTV3).

II Liga (9.ª jornada):

Feirense - Estrela da Amadora, 11:00 (SportTV1)

Nacional - Mafra, 14:00 (SportTV+)

Trofense - Sporting da Covilhã, 19:30 (Canal 11).

Liga Revelação (jogo em atraso da 7.ª jornada).

Sporting - Benfica, 13:00.

Liga inglesa (9.ª jornada):

Brentford - Leicester, 14:00

West Ham - Tottenham, 14:00 (SportTV1)

Manchester United - Liverpool, 16:30 (SportTV3).

Liga espanhola (10.ª jornada):

Sevilha - Levante, 13:00 (Eleven 4)

Barcelona - Real Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Betis - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 4)

Atlético de Madrid - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 4).

Liga italiana (9.ª jornada):

Atalanta - Udinese, 11:30 (SportTV3)

Fiorentina - Cagliari, 14:00 (SportTV3)

Verona - Lazio, 14:00

Roma - Nápoles, 17:00 (SportTV4)

Inter Milão - Juventus, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã (9.ª jornada):

Colónia - Bayer Leverkusen, 14:30 (Eleven 2)

Estugarda - Union Berlim, 16:30 (Eleven 2)

Bochum - Eintracht Frankfurt, 18:30 (Eleven 5)

Liga francesa (11.ª jornada):

Nice - Lyon, 12:00 (Eleven 1)

Lens - Metz, 14:00 (Eleven 3)

Lorient - Bordéus, 14:00 (Eleven 5)

Reims - Troyes, 14:00

Rennes - Estrasburgo, 14:00 (Eleven 6)

Mónaco - Montpellier, 16:00 (Eleven 3)

Marselha - Paris Saint-Germain, 19:45 (Eleven 2).