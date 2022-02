Este sábado há futebol para todos os gostos. Arranca a 21.ª jornada da Liga, com três jogos, há Taça de Inglaterra, há jogos em quase todas as grandes ligas europeias, prossegue o Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, e fica definido o terceiro classificado da CAN2022. Uma verdadeira barrigada.

Começamos pela inauguração da 21.ª jornada da Liga, no Estádio dos Barreiros, onde o Marítimo vai receber o Estoril a partir das 15h30. Segue-se a receção do Paços de Ferreira ao Portimonense, com início marcado para as 18h00. A fechar a noite, temos um sempre quente dérbi minhoto no Estádio Dom Afonso Henriques onde o Vitória vai receber o vizinho Sp. Braga (20h30).

Antes disso, os lideres dos dois primeiros classificados, Sérgio Conceição e Ruben Amorim vão falar em conferências de imprensa quase em simultâneo. O treinador do FC Porto será o primeiro a apresentar-se diante dos jornalistas, ao meio-dia, no Olival, enquanto o treinador do Sporting falará meia-hora depois a partir de Alcochete.

Em Inglaterra, depois da escandalosa eliminação do Manchester United, prosseguem os jogos dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, com Chelsea, Manchester City (recebe o Fulham de Marco Silva), Tottenham e o Wolverhampton de Bruno Lage a entrarem em campo (veja a lista completa no final da peça).

Vamos também ter jogos da Bundesliga, La Liga, Série A, Premier League e Ligue 1, entre os quais destacamos o dérbi de San Siro com o Inter a receber o Milan às 17h00.

Em Yaoundé, capital dos Camarões, vamos ficar a conhecer o terceiro classificado da Taça das Nações Africanas, com a equipa da casa, liderada por António Conceição a defrontar o Burkina Faso num jogo que está marcado para as 19h00 de Portugal.

Em Abu Dhabi joga-se a segunda ronda do Mundial de Clubes, com os egipcíos do Al Ahly a lutarem com os mexicanos do Monterrey por um lugar nas meias-finais a partir das 16h30.

Futebol à parte, termina esta sexta-feira a Volta à Arábia Saudita com o ciclista português Rui Costa, atual terceiro classificado da geral, a lutar por um lugar no pódio.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (21.ª jornada):

Marítimo - Estoril Praia, 15:30 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Portimonense, 18:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30 (SportTV1).

II Liga (21.ª jornada):

Académico de Viseu - Desportivo de Chaves, 15:00 (Canal 11)

Liga Revelação (apuramento para a Taça Revelação, 7.ª jornada):

Académica - Farense, 11:00

Vizela - Famalicão, 11:00

Vitória de Guimarães - Marítimo, 11:00.

Liga Revelação (apuramento de campeão, 5.ª jornada):

Portimonense - Estoril Praia, 11:00.

Liga espanhola (23.ª jornada):

Elche - Alavés, 13:00 (Eleven 1)

Maiorca - Cádiz, 15:15 (Eleven 1)

Celta de Vigo - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 2)

Osasuna - Sevilha, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (24.ª jornada):

Roma - Génova, 14:00 (SportTV4)

Inter Milão - AC Milan, 17:00 (SportTV3)

Fiorentina - Lazio, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã (21.ª jornada):

Estugarda - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven 2)

Mainz - Hoffenheim, 14:30 (Eleven 3)

Augsburgo - Union Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach, 14:30

Colónia - Friburgo, 14:30

Bayern Munique - Leipzig, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa (23.ª jornada):

Saint-Étienne - Montpellier, 16:00 (Eleven 5)

Mónaco - Lyon, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa (jogo em atraso da 17.ª jornada):

Burnley - Watford, 18:00 (SportTV4).

Taça de Inglaterra (4.ª ronda):

Chelsea - Plymouth Argyle, 12:30 (SportTV2)

Kidderminster Harriers - West Ham, 12:30 (SportTV3)

Crystal Palace - Hartlepool United, 15:00

Southampton - Coventry, 15:00

Everton - Brentford, 15:00

Manchester City - Fulham, 15:00 (SportTV2)

Wolverhampton - Norwich, 15:00 (SportTV3)

Tottenham - Brighton, 20:00 (SportTV2).

Mundial de Clubes (2.ª ronda):

Al Ahly, Egi - Monterrey, Mex, 16:30.

Taça das Nações Africanas (atribuição do terceiro lugar).

Burkina Faso - Camarões, 19:00.