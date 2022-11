Sábado em cheio com o arranque da 13.ª jornada da Liga, a última antes do início do Mundial2022, uma jornada quase inteira da Premier League, dois dérbis, um clássico no andebol e, a fechar a noite, a seleção feminina despede-se do Campeonato do Mundo de hóquei em patins que está a decorrer na Argentina.

Vamos por partes. A 13.ª jornada da Liga começa a jogar-se este sábado, com dois jogos e natural destaque para o dérbi do Bessa, com o FC Porto a defrontar o Boavista a partir das 20h30. A equipa comandada por Sérgio Conceição, que está castigado, está a oito pontos do líder Benfica e está, portanto, obrigada a vencer antes da pausa para o Campeonato do Mundo. Antes do dérbi, Arouca e Rio Ave abrem a ronda, num duelo que tem início marcado para as 18h30. Dois jogos para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Além do dérbi do Bessa, vamos também ter um dérbi na Liga Revelação com a equipa de sub-23 do Sporting a receber a congénere do Benfica, em jogo em atraso da 6.ª jornada da Série B.

Dérbi na liga Liga Revelação e clássico na 8.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol, com o FC Porto a receber o Benfica no Dragão Arena a partir das 16h00.

Na Premier League, vamos ter oito jogos, com os candidatos em campo, com destaque para a receção do líder Arsenal ao Wolverhampton, marcada para as 19h45, num jogo que deverá contar com muitos portugueses em campo.

Também vamos ter seis jogos da Bundesliga, três da Série A, com o líder Nápoles a receber a Udinese (14h00), mais dois da Ligue 1 francesa e ainda sete jogos da primeira eliminatória da Taça do Rei, em Espanha, com destaque para a visita do Atlético Madrid de João Félix a visitar o campo do Almazán (21h00).

Este sábado, destaque especial também para o râguebi, com a seleção nacional a defrontar o Quénia (12h00 de Lisboa) no torneio final de repescagem para o Campeonato do Mundo França2023.

No Brasil, em São Paulo, começam a aquecer os motores para o Grande Prémio de Fórmula 1 do Brasil, com os treinos livres marcados para as 15h30 e a Corrida sprint para as 19h30.

A fechar a noite, pelas 21h30, a seleção feminina de hóquei em patins despede-se do Mundial que está a decorrer na Argentina, com a disputa do terceiro lugar, frente à Itália, antes da final entre Espanha e Argentina. A final masculina, onde Portugal procura revalidar o título, está marcada para domingo.

Os jogos que pode ver este sábado

I Liga (13.ª jornada):

Arouca - Rio Ave, 18:00 (SportTV1)

Boavista - FC Porto, 20:30 (SporttV1).

II Liga (13.ª jornada):

Estrela da Amadora - Oliveirense, 11:00 (Estádio Dr. Magalhães Pessoa, SportTV1)

Farense - Feirense, 14:00 (SportTV+)

Nacional - FC Porto B, 18:00 (SportTV5)

Benfica B - Penafiel, 18:00 (BTV).

Liga Revelação (jogo em atraso da 6.ª jornada)

Sporting - Benfica, 11:00.

Liga inglesa (16.ª jornada):

Manchester City - Brentford, 12:30 (Eleven 1)

Bournemouth - Everton, 15:00

Liverpool - Southampton, 15:00 (Eleven 1)

Nottingham Forest - Crystal Palace, 15:00

Tottenham - Leeds, 15:00 (Eleven 2)

West Ham - Leicester, 15:00

Newcastle - Chelsea, 17:30 (Eleven 1)

Wolverhampton - Arsenal, 19:45 (Eleven 1).

Liga alemã (15.ª jornada):

Bayer Leverkusen - Estugarda, 14:30 (Eleven 3)

Hoffenheim - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 4)

Augsburgo - Bochum, 14:30

Hertha Berlim - Colónia, 14:30 (Eleven 1)

Werder Bremen - Leipzig, 14:30 (Eleven 5)

Schalke 04 - Bayern Munique, 17:30 (Eleven 2).

Liga italiana (15.ª jornada):

Nápoles - Udinese, 14:00 (SportTV1)

Sampdoria - Lecce, 17:00

Bolonha - Sassuolo, 19:45.

Liga francesa (15.ª jornada):

Lens - Clermont, 16:00

Rennes - Toulouse, 20:00 (Eleven 3).

Taça de Espanha (1.ª eliminatória):

Fuentes - Osasuna, 15:00

Barbadás - Valladolid, 15:00

L'Alcora - Elche, 17:30

Autol - Maiorca, 17:30

Santa Amalia - Villarreal , 20:00

Rincón - Espanyol, 20:00

Almazán - Atlético de Madrid, 21:00.