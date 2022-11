O Mundial de 2022 já está aí a bater à porta, mas este domingo há ainda muitos jogos por essa Europa fora para assistir, no último fim de semana antes de todas as atenções se virarem para o Qatar. Há jogos na liga portuguesa, inglesa, alemã, francesa e italiana e ainda Taça do Rei em Espanha. Este domingo também é dia de Fórmula 1 e da final de hóquei em patins em que Portugal vai procurar renovar o título que conquistou há dois anos, em Barcelona, frente à Argentina.

Começamos pela liga portuguesa, num dia em que Benfica, Sp. Braga e Sporting vão entrar em campo. A jornada, que arrancou no sábado, prossegue este domingo com mais seis jogos. O Vitória recebe o Marítimo às 15h30 e, à mesma hora, o Vizela visita Paços de Ferreira.

Ao final da tarde, às 18h00, começam mais três jogos, O sensacional Casa Pia recebe o Desp. Chaves no Jamor, o líder Benfica recebe o Gil Vicente, enquanto o Sp. Braga joga em Portimão. A fechar a noite, o Sporting visita Famalicão (20h30). Seis jogos para acompanhar ao longo do dia no AO VIVO do Maisfutebol.

Lá por fora também há futebol por todos os lados. Em Inglaterra destacamos a receção do Fulham de Marco Silva ao Manchester United dos portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo (16h30). Em Itália, o Inter Milão, adversário do FC porto na Liga dos Campeões, visita a Atalanta (11h30), enquanto a Roma de José Mourinho recebe o Torino (16h30), numa ronda que conta ainda com um sempre escaldante Juventus-Lazio (19h45).

Na liga francesa, o milionário PSG de Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha vai acordar cedo para receber o Auxerre num jogo que tem início marcado para o meio-dia. Para o início da noite, às 19h45, vamos também vamos ter um duelo no sul de França entre Monaco e Marselha.

Confira a lista completa de todos os jogos no final da peça.

Do futebol aceleramos para a Fórmula 1, com o Grande Prémio do Brasil marcado para as 18h00. O título já está entregue e Max Verstappen, como se sabe, mas a corrida sprint deste sábado, vencida por Russell, deixou muita água na boca para a corrida deste domingo.

Ainda antes da Fórmula 1, deixamos aqui uma referência para a seleção nacional de basquetebol que, a partir das 17h00, vai defrontar a Roménia, no Pavilhão Multidesportivo Dr Mário Mexia, em Coimbra, na terceira ronda de pré-qualificação para o Eurobasket 2025.

Ao final da noite, para quem não tiver que acordar muito cedo na segunda-feira, vamos ter a final do Mundial de hóquei em patins, em San Juan, na Argentina, onde Portugal vai defender o título conquistado em Barcelona, em 2019, diante da anfitriã Argentina. Os patins começam a rolar pelas 23h30.

Os jogos que pode ver este domingo

I Liga (13.ª jornada):

Vitória de Guimarães - Marítimo, 15:30 (SportTV1)

Paços de Ferreira - Vizela, 15:30 (SportTV3)

Casa Pia - Desportivo de Chaves, 18:00 (SportTV1)

Benfica - Gil Vicente, 18:00 (BTV)

Portimonense - Sporting de Braga, 18:00 (SportTV3)

Famalicão - Sporting, 20:30 (SportTV1).

II Liga (13.ª jornada):

Académico de Viseu - Trofense, 11:00 (SportTV1)

Sporting da Covilhã - BSAD, 14:00 (SportTV+).

Liga inglesa (16.ª jornada):

Brighton - Aston Villa, 14:00 (Eleven 1)

Fulham - Manchester United, 16:30 (Eleven 1).

Liga italiana (15.ª jornada):

Atalanta - Inter Milão, 11:30 (SportTV2)

Monza - Salernitana, 14:00

Roma - Torino, 14:00 (SportTV2)

Verona - Spezia, 14:00

AC Milan - Fiorentina, 17:00 (SportTV2)

Juventus - Lazio, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã (15.ª jornada):

Mainz - Eintracht Frankfurt, 14:30 (Eleven 2)

Friburgo - Union Berlim, 16:30 (Eleven 2).

Liga francesa (15.ª jornada):

Paris Saint-Germain - Auxerre, 12:00 (Eleven 1)

Brest - Troyes, 14:00

Lille - Angers, 14:00 (Eleven 2)

Montpellier - Reims, 14:00 (Eleven 4)

Nantes - Ajaccio, 14:00

Estrasburgo - Lorient, 16:05 (Eleven 2)

Mónaco - Marselha, 19:45 (Eleven 1).

Taça de Espanha (1.ª eliminatória):

Mollerussa - Rayo Vallecano, 11:00

Quintanar del Rey - Girona, 11:00

Velarde - Sevilha, 15:00

Algar - Celta de Vigo, 15:00

Real Unión Club - Cádiz, 17:30

San Roque de Lepe - Getafe, 17:30

Cazalegas - Real Sociedad , 18:00

Alzira- Athletic Bilbau, 20:00

Arenteiro - Almeria, 20:00