Esta segunda-feira vai marcar a transição dos jogos da Liga, com Moreirense e Casa Pia a fecharem a 16.ª jornada, para os oitavos de final da Taça de Portugal, com Ruben Amorim e Sérgio Conceição a fazerem a antevisão dos respetivos jogos que estão marcados para o dia seguinte.

A 16.ª jornada vai ficar fechada esta segunda-feira em Moreira de Cónegos, com a equipa da casa, com 26 pontos, com possibilidades de reduzir a diferença para o vizinho Vitória para a apenas um ponto, num jogo em que a equipa de Pina Manique, com 16 pontos, também vai procurar uma posição mais sólida na classificação, antes do fecho da primeira volta. Um jogo para acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 20h15.

Antes disso, teremos a oportunidade de ouvir Sérgio Conceição e Ruben Amorim, quase em simultâneo. O treinador do FC Porto vai apresentar-se em conferência de imprensa, às 12h00, para abordar o terceiro «round» com o Estoril, depois de já ter perdido com os canarinhos no Dragão (0-1), para a Liga, e também na Amoreira (1-3), para a Taça da Liga.

Logo de seguida, às 12h15, começa também a conferência de imprensa de Ruben Amorim, em Alcochete, para abordar o embate com o Tondela, da II Liga, na luta por mais uma vaga nos quartos de final da prova rainha.

Lá por fora, destaque para a receção do Wigan ao Manchester United de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, jogo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra que tem início marcado para as 20h15.

Futebol à parte, esta segunda-feira também fica fechada a 12.ª jornada do campeonato de futsal, com o Sp. Braga a receber o campeão Sporting numa partida que está prevista começar às 20h00.

Vamos também estar atentos ao Rali Dakar que está a decorrer na Arábia Saudita, com a participação dos portugueses Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues, António Maio, Sebastian Bühler, Alexandre Azinhais, Bruno Santos e Mário Patrão (motos), João Ferreira (SSV), João Monteiro, Ricardo Porém, Mário Franco (challenger) e João Sousa Costa (clássicos).

A terceira etapa, que vai fazer a ligação entre Al Duwadimi e Al Salamiya, vai contar com 733 quilómetros, 438 deles cronometrados.

Os jogos que pode acompanhar esta segunda-feira

I Liga (16.ª jornada)

Moreirense - Casa Pia, 20:15 (SportTV1).

Liga Revelação (2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação):

Farense - Portimonense, 11:00

Académico de Viseu - Leixões, 15:00.

Taça de Inglaterra (3.ª ronda principal):

Wigan Athletic - Manchester United, 20:15 (SportTV2).

Futsal (Liga, 12.ª jornada):

Sporting de Braga - Sporting, 20:00.