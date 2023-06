Domingo em cheio com decisões importantes no andebol, basquetebol e hóquei em patins. No futebol também decidem-se subidas e descidas em Portugal, Espanha e Itália. Depois há ainda uma final da Liga dos Campeões africana, a final do Mundial Sub-20 e a final da Taça da Turquia com Jorge Jesus. Se ainda não está satisfeito, podemos juntar ainda aqui a final de Roland Garros e mais um Grande Prémio de MotoGP com Miguel Oliveira. Prepare bem a sua agenda.

Arrancamos a toda a velocidade com o MotoGP e o Grande Prémio de Itália, a sexta prova do Mundial, que vai assinalar o regresso de Miguel Oliveira à competição, depois da aparatosa queda em Espanha. O warm up começa a partir das 8h45, enquanto a corrida vai começar às 13h00.

Seguimos depois com a Taça de Portugal de andebol cuja final four está a decorrer no Funchal, na Madeira. No sábado, o Marítimo afastou o Póvoa e o Sporting deixou pelo caminho o tetracampeão FC Porto, numa meia-final superintensa. A decisão do título, entre Marítimo e Sporting, está marcada para as 16h00 deste domingo, num jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no Maisfutebol.

Do andebol mudamos para o basquetebol que também pode ditar um novo campeão, com o quarto jogo do play-off do título, o segundo consecutivo no Pavilhão João Rocha, marcado para as 18h30. Nos dois primeiros jogos na Luz, registou-se uma vitória para cada lado mas, depois, o Benfica venceu o terceiro jogo em casa dos leões e, em caso de nova vitória este domingo, pode desde já festejar o título. Se for o Sporting a vencer fica tudo adiado para quinto jogo, no próximo dia 14, na Luz.

Quanto ao hóquei em patins, este domingo realiza-se o segundo jogo do play-off final entre Benfica e Sporting, também à melhor de cinco. O clube da Luz venceu o primeiro jogo por 4-2, no prolongamento, este domingo, a partir das 15h00, joga-se o segundo jogo no Pavilhão João Rocha.

Para fecharmos as modalidades, uma chamada de atenção ainda para a final de Roland Garros, marcada para as 13h30, que vai colocar frente a frente Novak Djokovic e Casper Ruud.

No futebol, no sábado jogou-se a final da Liga dos Campeões, mas a bola vai continuar a rolar este domingo.

A começar pelo segundo jogo entre o Marítimo e o Estrela que vai decidir o 18.º passageiro da Liga na próxima época. A equipa da Reboleira venceu o primeiro jogo por 2-1, mas os madeirenses têm ainda uma palavra a dizer este domingo, nos Barreiros, a partir das 20h15.

Um escalão mais abaixo, a BSAD e o Vilaverdense vão também lutar pela última vaga na II Liga e, mais um degrau para baixo, Atlético e Vianense vão discutir o título da Liga 3, no Estádio Nacional, numa final que está marcada para as 16h00 (Canal 11).

Nos jogos lá por fora, destacamos a final do Mundial sub-20, ente Uruguai e Itália, marcada para as 22h00, e também a segunda mão da final da Liga dos Campeões africana, entre os marroquinos do Wydad Casablanca e os egípcios do Al Ahly (20h00).

Uma referência ainda para a final da Turquia com o Fenerbahçe de Jorge Jesus a defrontar o Basaksehir, a partir das 18h30.

Os jogos que pode ver este domingo

Mundial sub-20 (terceiro lugar):

Israel - República da Coreia, 18:30

Mundial sub-20 (final):

Uruguai-Itália,22h00

Final da Taça da Turquia:

Fenerbahçe-Baksehir, 18h30

Play-off de acesso à I Liga, 2.ª mão:

Marítimo - Estrela da Amadora, 20:15 (SportTV1).

Play-off de acesso à II Liga, 2.ª mão:

BSAD - Vilaverdense, 17:00 (Estádio Municipal de Rio Maior, SportTV1).

Campeonato de Portugal, final, no Estádio Nacional:

Atlético - Vianense, às 16:00 (Canal 11).

Play-off de acesso à Liga italiana, final, 2.ª mão:

Bari - Cagliari, 19:30.

Play-off de acesso à Liga espanhola (2.ª eliminatória, 1.ª mão):

Alavés - Levante, 20:00.

Liga dos Campeões Africana (final, 2.ª mão):

Wydad Casablanca, Mar - Al Ahly, Egi, 20:00.

Torneio Internacional de Lisboa, Sub-18:

Portugal - Noruega, 18:00

Hóquei em patins (Campeonato Nacional, play-off, final, 2.º jogo):

Sporting - Benfica, 15:00 (BTV).

Basquetebol (Liga, play-off, final, 4.º jogo):

Sporting - Benfica, 18:30

Andebol (final da Taça de Portugal):

Marítimo-Sporting, 16h00