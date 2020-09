O futebol está de volta a Portugal!



Esta quinta-feira começa a II Liga quase seis meses após o último encontro. Estoril e Arouca defrontam-se esta quinta-feira no jogo inaugural.



No entanto, há mais futebol para ver. Depois da derrota na final da Liga dos Campeões, o PSG volta a jogar na Ligue 1 em casa do recém-promovido Lens.





II Liga:



Estoril-Arouca, 20h00



França:



Lens-PSG, 20h00





No entanto, há mais desporto para ver. Prossegue o Tour, na 12.ª etapa, e o US Open. Além disso, jogam-se os play-offs da NBA.