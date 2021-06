Tem início esta quarta-feira a segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020, com três jogos no menu.

O dia começa com um duelo do grupo B, às 14h00, entre a Finlândia e a Rússia. Depois, seguem-se duas partidas do grupo A: às 17h00 realiza-se o Turquia-País de Gales, às 20h00 a Itália defronta a Turquia.

De manhã, às 10h00, a Seleção Nacional cumpre um treino de recuperação, horas depois do triunfo inaugural frente à Hungria.

Na NBA, há mais dois jogos das meias-finais, já na madrugada de quinta-feira, a saber:

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks, 00:30 (dia 17 em Lisboa)

Utah Jazz - LA Clippers, 03:00 (dia 17 em Lisboa, SportTV2).

Os jogos desta quarta-feira:

Fase de grupos, 2.ª jornada, até 19 (horas de Lisboa):

Grupo A:

Turquia - País de Gales, 17:00 (SportTV1)

Itália - Suíça, 20:00 (RTP1)

Grupo B:

Finlândia - Rússia, 14:00 (SportTV1).