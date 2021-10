O dia de sábado ficará marcado pela cobertura que o Maisfutebol fará sobre as eleições no Sport Lisboa e Benfica. Rui Costa e Francisco Benítez são os candidatos à sucessão do antigo presidente, Luís Filipe Vieira, afastado do cargo na sequência do processo «Cartão Vermelho».



Rui Costa votará por volta das 12 horas, uma hora antes de Francisco Benítez. As urnas estarão abertas das oito da manhã às dez da noite.



Pode seguir este dia importante para o clube da Luz através desta TIMELINE especial.



Sábado é também dia de jogo da Seleção Nacional. Portugal joga contra o Qatar às 20h15 e o nosso jornal seguirá tudo AO MINUTO.



Para a qualificação europeia para o Mundial 2022 os jogos são os seguintes:



Grupo A:

Azerbaijão - República da Irlanda, 17:00 (SportTV1)

Luxemburgo - Sérvia, 19:45 (SportTV2)

Grupo B:

Geórgia - Grécia, 17:00 (SportTV3)

Suécia - Kosovo, 17:00 (SportTV2)

Grupo C:

Lituânia - Bulgária, 14:00 (SportTV2)

Suíça - Irlanda do Norte, 19:45 (SportTV5)

Grupo D:

Cazaquistão - Bósnia e Herzegovina, 14:00 (SportTV3)

Finlândia - Ucrânia, 17:00 (SportTV4)

Grupo F:

Escócia - Israel, 17:00 (SportTV5)

Moldávia - Dinamarca, 19:45 (SportTV4)

Ilhas Faroé - Áustria, 19:45

Grupo I:

Hungria - Albânia, 19:45 (Canal 11)

Polónia - São Marino, 19:45

Andorra - Inglaterra, 19:45 (SportTV3).

Falta dizer que a F1 também está de regresso. Às 13 horas realiza-se a qualificação para o Grande Prémio da Turquia.



Nas modalidades nacionais, realizam-se os seguintes jogos:



BASQUETEBOL (2ª jornada):



Sporting - FC Porto, 15:00

Imortal - Benfica, 16:00

Lusitânia - Ovarense, 21:30

Oliveirense - Póvoa, 21:30



ANDEBOL (5ª jornada):



Boa Hora - ABC UMinho, 16:30

Madeira SAD - Xico Andebol, 17:00

Águas Santas - Vitória de Setúbal, 18:00

Sanjoanense - Maia/UMaia, 18:00

FC Gaia - Benfica, 18:00

FC Porto - Belenenses, 18:30

Sporting - Avanca, 21:00



HÓQUEI EM PATINS (5ª jornada):



HC Braga - Juventude de Viana, 17:00

Óquei de Barcelos - Paço de Arcos, 18:00

Sporting de Tomar - Parede, 18:00

Oliveirense - Benfica, 18:00

Sanjoanense - Valongo, 18:00

Turquel - Marinhense, 21:00



VOLEIBOL (2ª jornada):



Leixões - Fonte do Bastardo, 15:00

Benfica - Clube K, 15:00

Sporting de Espinho - Santo Tirso, 16:00

Vitória de Guimarães - Esmoriz, 17:00

São Mamede - Académica de Espinho, 18:00

Sporting - Sporting das Caldas, 18:00

Castêlo da Maia - VC Viana, 18:00.