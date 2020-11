Portugal recebe esta quarta-feira a seleção de Andorra no Estádio da Luz, no duelo de caráter particular com início marcado para as 19h45. A equipa comandada por Fernando Santos ensaia os dois próximos jogos da Liga das Nações, o do próximo sábado ante França – no mesmo palco – e a deslocação à Croácia, na próxima terça-feira.

A partir do início da tarde, há 20 jogos particulares entre seleções na Europa, com destaque para o Alemanha-República Checa, o Bélgica-Suíça e o Holanda-Espanha.

SELEÇÕES – Particulares internacionais (Europa):

Grécia-Chipre (14h45)

Albânia-Kosovo (15h00)

Lituânia-Ilhas Faroé (17h00)

Malta-Liechtenstein (17h00)

Montenegro-Cazaquistão (17h00)

Noruega-Israel (17h00)

Roménia-Bielorrússia (17h00)

São Marino-Letónia (17h00)

Bulgária-Gibraltar (17h30)

Turquia-Croácia (17h45)

Dinamarca-Suécia (18h30)

Luxemburgo-Áustria (19h30)

Alemanha-República Checa (19h45)

Bélgica-Suíça (19h45)

Eslovénia-Azerbaijão (19h45)

Itália-Estónia (19h45)

Holanda-Espanha (19h45)

Polónia-Ucrânia (19h45)

PORTUGAL-Andorra (19h45)

França-Finlândia (20h10)

Em África, seis jogos de qualificação para o Campeonato das Nações Africanas, às 16 horas: Cabo Verde-Ruanda, Guiné Conacri-Chade, Mauritânia-Burundi, Quénia-Comores, Senegal-Guiné Bissau e Líbia-Guiné Equatorial.

Antes, pelas 11h35, o Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, luta pelo terceiro lugar no campeonato chinês, com o jogo da segunda mão, de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Depois da derrota caseira por 2-1, o Shanghai SIPG vai à casa do Beijing Guoan procurar reverter a desvantagem.

Por cá, em Portugal, há vários jogos das competições nacionais. Na Taça de Portugal, o Pedras Rubras-Salgueiros 08 fecha a segunda eliminatória (15h00). Há ainda um Belenenses-Cova da Piedade na Liga Revelação (14h00) e alguns jogos no Campeonato de Portugal e na I Liga de futebol feminino.

Futsal, andebol e hóquei em patins em agenda

No futsal, Eléctrico e Benfica defrontam-se a partir das 20 horas, em jogo a contar para a sétima jornada.

No andebol, quatro jogos da nona jornada do principal campeonato, todos pelas 21 horas: Sp. Horta-V. Setúbal, Águas Santas-Boa Hora, ABC-Ismai e FC Gaia-Avanca.

O hóquei em patins tem a abertura da jornada seis, com cinco dos sete jogos a disputarem-se. Às 19 horas, há um Sanjoanense-Benfica. Às 20 horas, um Sp. Tomar-Famalicense. A partir das 20h30, há mais três duelos: Tigres-UD Oliveirense, Riba D’Ave-Turquel e FC Porto-Valongo.