Cumprida a missão da Seleção A, esta quarta-feira será a vez da seleção de sub-21 entrar em campo, na fase de grupos do Campeonato da Europa, para defrontar a Suíça. Depois dos triunfos sobre a Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0), a equipa comandada por Rui Jorge tem tudo para fechar esta fase com chaves de ouro e garantir a presença nos quartos de final da competição.

Portugal, com um máximo de seis pontos, precisa apenas de um empate diante da Suíça para garantir, desde logo, o primeiro lugar do Grupo D, mas até pode passar em primeiro sem marcar pontos frente aos helvéticos, desde que a Croácia, com três pontos, não vença a Inglaterra. Um jogo para acompanhar com toda a atenção, até porque os rapazes têm demonstrado muita qualidade, a partir das 17h00.

Além dos sub-21, esta quarta-feira também é mais um dia de jogos da fase de qualificação para o Mundial 2022. Depois dos dez jogos disputados na terça-feira, esta quarta há mais quinze, com alguns dos candidatos à vitória em campo: a Espanha recebe o Kosovo, a Itália joga na Lituânia, a França visita a Bósnia e a Inglaterra recebe a Polónia de Paulo Sousa, que se vai apresentar em Wembley sem Lewandowski.

Jogos à parte, para esta quarta-feira também está reservada uma importante reunião do comité executivo da UEFA, para debater o futuro das competições de clubes pós 2024 e para decidir sobre uma proposta que permite cinco substituições no Euro2020 e nas finais da Liga das Nações em 2021.

Em cima da mesa também vai estar a revisão da decisão de 1 de outubro de 2020 relativa à admissão de espectadores aos jogos da UEFA.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Mundial 2022 (fase de qualificação europeia):Grupo B:

Grécia - Geórgia, 19:45

Espanha - Kosovo, 19:45 (SportTV2)

Lituânia - Itália, 19:45

Irlanda do Norte - Bulgária, 19:45

Bósnia-Herzegovina - França, 19:45 (SportTV5)

Ucrânia - Cazaquistão, 19:45

Áustria - Dinamarca, 19:45

Moldávia - Israel, 19:45

Escócia - Ilhas Faroé, 19:45

Andorra - Hungria, 19:45

Inglaterra - Polónia, 19:45 (SportTV1)

San Marino - Albânia, 19:45

Arménia - Roménia, 17:00 (SportTV1)

Alemanha - Macedónia do Norte, 19:45 (SportTV3)

Liechtenstein - Islândia, 19:45.

Jogos particulares (horas de Lisboa):

Suécia - Estónia, 16:45 (SportTV3)

Suíça - Finlândia, 19:45.

Europeu de sub-21 (fase de grupos):

Dinamarca – Rússia, 17:00

Islândia – França, 17:00

Suíça – Portugal, 17:00, RTP1

Croácia – Inglaterra, 17:00

Liga Revelação (jogo em atraso da 3.ª jornada):

Famalicão - Leixões, 15:00.

Campeonato de Portugal (jogo em atraso da 13.ª jornada):

1.º Dezembro - Almeirim, 16:00.