Depois da seleção principal, em Dublin, esta sexta-feira será a vez da seleção de sub-21 entrar em campo, em Larnaca, para defrontar o Chipre, na defesa da liderança do Grupo D na corrida para a fase final do Euro2023. Um jogo que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol, a partir das 16h00.

Portugal parte do primeiro lugar do grupo depois de ter vencido a Bielorrússia (1-0), o Liechtenstein (11-0) e a Islândia (1-0), mas sem grande espaço de manobra, uma vez que a Grécia, com mais um jogo, está a apenas um ponto e o próprio Chipre tem Portugal à vista, com apenas menos dois pontos. Rui Jorge, como se sabe, não vai poder estar no banco, depois de ter feito um teste positivo à covid-19.

Uma sexta-feira com a bola a rolar por todo o planeta com mais jogos de qualificação para o Mundial2022, não só na Europa, mas também em África e na América do Sul, entre os quais destacamos um sempre escaldante embate entre o Uruguai e a Argentina, com início marcado para as 23 horas de Portugal.

Futebol à parte, esta sexta-feira também arrancam os primeiros treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 do Brasil, em São Paulo, a partir das 15h30.

Apenas sobre duas rodas, também começam os treinos livres de MotoGP para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, a última corrida da temporada, a partir das 8h55, com Miguel Oliveira a procurar um resultado melhor do que aquele que conseguiu em casa, na última corrida, no Algarve.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

Sub-21 (fase de qualificação para o Euro2023):

Chipre - Portugal, 16:00 (Estádio Antonis Papadopoulos, Canal 11).

Mundial2022 (qualificação da zona europeia):

Grupo C

Itália - Suíça, 19:45 (SportTV1)

Irlanda do Norte - Lituânia, 19:45 (Canal 11)

Grupo F

Moldávia - Escócia, 17:00 (SportTV1)

Áustria - Israel, 19:45 (SportTV5)

Dinamarca - Ilhas Faroé, 19:45 (SportTV4)

Grupo I

Hungria - São Marino, 19:45

Andorra - Polónia, 19:45 (SportTV3)

Inglaterra - Albânia, 19:45 (SportTV2).

Mundial2022 (qualificação da zona africana):

Grupo A

Burkina Faso - Níger, 13:00

Djibuti - Argélia, 13:00 (SportTV5)

Grupo F

Gabão - Líbia, 16:00

Angola - Egito, 19:00 (SportTV5)

Grupo I

Guiné Conacri - Guiné-Bissau, 16:00 (SportTV5)

Sudão - Marrocos, 19:00.

Mundial2022 (qualificação da zona sul americana):

Uruguai - Argentina, 23:00 (SportTV1).