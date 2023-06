Esta sexta-feira é dia do selecionador Roberto Martínez fazer a antevisão da receção à Bósnia-Herzegovina, terceiro jogo da fase de qualificação para o Euro2024, mas também é dia de se começar a aquecer os pneus para os Grandes Prémios de Fórmula e 1 e de MotoGP.

A temporada já acabou, mas há ainda um grupo de 26 jogadores «retidos» na Cidade do Futebol. Ainda antes das férias, Portugal realiza mais dois jogos de qualificação para o próximo Campeonato da Europa. Recebe primeiro a Bósnia, no próximo sábado, no Estádio da Luz, e, depois, joga na Islândia três dias depois.

Será sobre estes dois jogos, com maior incidência sobre o primeiro, que Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão falar esta sexta-feira, numa conferência de imprensa que está marcada para as 17h15, para a Cidade do Futebol, onde a Seleção vai fazer mais um treino ao final da tarde.

Mais tarde, pelas 19h00, será também a vez do selecionador da Bósnia, Faruk Hadzibegic, falar também em conferência de imprensa, neste caso, no placo do jogo, ou seja, no Estádio da Luz.

Portugal e Bósnia só jogam no sábado, mas esta sexta-feira já haverá muitas seleções em campo, também com jogos de qualificação para o Euro2024 [ver lista completa no fundo do artigo], entre os quais destacamos o Gibraltar-França, que vai realizar-se no Estádio do Algarve (19h45), mas também a deslocação de Inglaterra a Malta (19h45).

Entre os jogos particulares, destaque para o embate da Polónia de Fernando Santos com a Alemanha, marcado também para as 19h45.

Entretanto, na Alemanha, será a vez de Miguel Oliveira voltar a acelerar, nos primeiros treinos livres (das 9h45 às 14h00) para o Grande Prémio da Alemanha, sétima prova do Mundial de MotoGP.

Mais tarde, em Montreal, começam também os treinos livres para o Grande Prémio do Canadá [entre as 18h30 e as 22h00 de Portugal], 9.ª prova do Mundial de Fórmula 1.

Sem o mediatismo e a luxúria da Fórmula 1 e do MotoGP, em Portugal arranca também o Rali de Lisboa, última prova da Taça de Portugal de Ralis, com paryida e chegada na Doca de Pedrouços, junto à Torre de Belém. Haverá treinos livres em Torres Vedras, a partir das 10h30, e a qualificação está prevista para o mesio-dia.

Os jogos que pode ver esta sexta-feira

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024:

Grécia - República da Irlanda, 19:45 (SportTV5)

Gibraltar - França, 19:45 (SportTV2)

Malta - Inglaterra, 19:45 (SportTV1)

Macedónia do Norte - Ucrânia, 19:45

País de Gales - Arménia, 19:45 (SportTV6)

Letónia - Turquia, 19:45

Finlândia - Eslovénia, 17:00 (SportTV1)

Dinamarca - Irlanda do Norte, 19:45 (Canal 11)

San Marino - Cazaquistão, 19:45

Andorra - Suíça, 19:45

Bielorrússia - Israel, 19:45

Kosovo - Roménia, 19:45.

Jogos particulares:

Suécia - Nova Zelândia, 18:00 (SportTV3)

Sérvia - Jordânia (Viena), 19:30

Polónia - Alemanha, 19:45 (SportTV4)