Depois de terminar o Euro2020 e a Copa América fica a sensação de um enorme vazio para os aficionados do desporto, mas é pura ilusão, uma vez que os Jogos Olímpicos começam já dentro de duas semanas e a nova época do futebol português arranca uma semana depois com a Supertaça Cândido Oliveira. Os clubes portugueses já ultrapassaram a primeira semana de testes físicos e exames médicos e começam agora a acelerar para temporada 2021/22.

O Sporting já está em Lagos onde vai prosseguir a preparação da nova temporada, enquanto o Benfica e o FC Porto continuam a trabalhar nos respetivos centros de treino, no Seixal e no Olival.

Esta segunda-feira não há muitos jogos de preparação, mas o Santa Clara vai fazer o terceiro teste da pré-temporada, frente ao Varzim, depois de já ter empatado com o Feirense (0-0) e de ter perdido com o Gil Vicente (1-2).

Com a abertura dos Jogos Olímpicos, marcada para dia 23, a aproximar-se, os atletas portugueses continuam a rumar a Tóquio. Esta segunda-feira será a vez da ginasta Filipa Martins e da equipa de vela composta por Diogo Costa, Pedro Costa, Jorge Lima, José Costa e Carolina João partirem para o Japão.

Quanto à Volta a França, os ciclistas cumprem esta segunda-feira o segundo dia de descanso, regressando à estrada no dia seguinte para uma ligação de 169 quilómetros entre Pas de la Case e Saint-Gaudens, pontuada com uma subida de primeira categoria.