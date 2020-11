Este domingo, a Seleção Nacional de sub-21 pode garantir o apuramento para o Europeu de sub-21: a equipa de Rui Jorge recebe o Chipre e, em caso de vitória, alcança esse objetivo.

A partida tem início às 19h30 e pode ser acompanha em direto no Canal11.

Prossegue também a quinta jornada da Liga das Nações, com vários jogos durante a tarde, das diferentes divisões.

No campeonato do mundo de MotoGP, Miguel Oliveira estará em ação no Grande Prémio de Valência: a prova tem início às 13h00 (transmissão na SportTV1) e o piloto da KTM parte da décima posição da grelha.

No automobilismo, realiza-se o Grande Prémio da Turquia, a partir das 10h10, com transmissão na Eleven3. Olhos postos em Lewis Hamilton: o piloto britânico da Mercedes pode conquistar o sétimo titulo mundial da carreira, o sexto consecutivo.

OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Qualificação para o Europeu de sub-21:

Grupo 7:

Portugal - Chipre, 19:30 (Canal 11).

Liga das Nações, fase de grupos, 5.ª jornada (horas de Lisboa):

Liga A:

Grupo 1:

Países Baixos - Bósnia-Herzegovina, 17:00 (SportTV1)

Itália - Polónia, 19:45 (SportTV2)

Grupo 2:

Bélgica - Inglaterra, 19:45 (SportTV1)

Dinamarca - Islândia, 19:45 (SportTV3)

Liga B:

Grupo 1:

Áustria - Irlanda do Norte, 19:45

Roménia - Noruega, 19:45

Grupo 2:

Eslováquia - Escócia, 14:00 (SportTV3)

República Checa - Israel, 19:45

Grupo 3:

Turquia - Rússia, 17:00 (SportTV2)

Hungria - Sérvia, 19:45 (SportTV5)

Grupo 4:

País de Gales - República da Irlanda, 17:00 (SportTV3)

Bulgária - Finlândia, 17:00 (SportTV5)

Liga C:

Grupo 2:

Macedónia - Estónia, 14:00 (SportTV5)

Geórgia - Arménia, 17:00

Grupo 3:

Moldávia - Grécia, 19:45

Eslovénia - Kosovo, 19:45

Grupo 4:

Bielorrússia - Lituânia, 17:00

Albânia - Cazaquistão, 17:00.