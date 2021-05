Domingo, 22 de maio, é dia da final da Taça de Portugal, não no Jamor, mas sim em Coimbra, onde Sp. Braga e Benfica vão lutar pelo troféu, num jogo que tem início marcado para as 20h30 e que poderá acompanhar em direto na TVI, com toda a informação também disponível, minuto a minuto, no Maisfutebol.

Mas antes de chegarmos a Coimbra, vamos ter uma tarde/noite de emoções fortes, com as últimas jornadas na Premier League, Série A e França, com muitas decisões em cima da mesa.

Em Inglaterra (Manchester City) e Itália (Inter Milão) já se sabe quem é o campeão, mas em França o título só vai ficar decidido este domingo, com o líder Lille dos portugueses José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló a visitar o Angers, enquanto o Paris Saint-Germain de Danilo Pereira, com apenas menos um ponto, desloca-se a Brest. Dois jogos em simultâneo para acompanhar a partir das 20h00.

Em Itália, já há campeão, mas falta definir a última vaga para a Liga dos Campeões, com a Juventus de Cristiano Ronaldo, atual quinta classificada, a visitar Bolonha, à espera que o Milan de Rafael Leão escorregue na visita a Atalanta ou que o Nápoles perca em casa com o Verona.

Futebol à parte, no basquetebol este domingo será o dia do segundo embate entre Sporting e FC Porto, já com os leões em vantagem, depois de terem vencido o primeiro jogo do play-off da final.

Ainda para os amantes do motociclismo, logo pela manhã arranca a 6.ª secção do Rali de Portugal, junto à Exponor – Feira Internacional do Porto, em Leça da Palmeira.

Já depois de almoço, pelas 14h00, também arranca o Grande Prémio do Mónaco, quinta prova do Mundial de Fórmula 1, em Monte Carlo.

Os jogos que pode ver este domingo:

Taça de Portugal (final):

Sp. Braga - Benfica, 20:30 (TVI).

Premier League (38.ª e última jornada, com todos os jogos às 16h00):

Arsenal - Brighton

Aston Villa - Chelsea (SportTV4)

Fulham - Newcastle

Leeds United - West Bromwich

Leicester - Tottenham (SportTV5)

Liverpool - Crystal Palace (SportTV3)

Manchester City - Everton (SportTV1)

Sheffield United - Burnley

West Ham - Southampton

Wolverhampton - Manchester United (SportTV2).

Liga francesa (38.ª e última jornada, com todos os jogos às 20h00):

Angers - Lille (Eleven 1)

Brest - Paris saint-Germain (Eleven 2)

Lens - Mónaco (Eleven 5)

Lyon - Nice (Eleven 4)

Metz - Marselha

Nantes - Montpellier

Reims - Bordéus

Rennes - Nimes

Saint-Étienne - Dijon

Estrasburgo - Lorient.

Liga espanhola (38.ª e última jornada):

Granada - Getafe, 17:30 (Eleven 1)

Sevilha - Alavés, 20:00 (Eleven 6).

Liga italiana (38.ª e última jornada):

Inter Milão - Udinese, 14:00 (SportTV1)

Atalanta - AC Milan, 19:45 (SportTV3)

Bolonha - Juventus, 19:45 (SportTV2)

Nápoles - Verona, 19:45

Sassuolo - Lazio, 19:45

Spezia - Roma, 19:45

Torino - Benevento, 19:45.