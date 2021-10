Depois dos três primeiros jogos na sexta-feira, a terceira eliminatória da Taça de Portugal prossegue este sábado a todo o vapor com mais doze jogos de norte a sul do país, com especial destaque para a entrada do Benfica em campo, na Trofa, mas o Maisfutebol vai estar em todos os estádios dos jogos com equipas da I Liga para lhe dar toda a informação, minuto a minuto.

Uma jornada que arranca logo ao final da manhã, às 11h00, em Oliveira do Hospital onde o clube da Liga 3 vai receber o Vitória de Guimarães. Depois há mais oito jogos a partir das 15 horas, outro àS 16 e ainda outro às 18. O dia de Taça fica fechado com o Trofense-Benfica, que tem início marcado para as 20h15 e que vai contar com transmissão em canal aberto na TVI.

Lá por fora também regressam as grandes ligas. Dos sete jogos da Premier League previstos, destacamos a visita do Wolverhampton de Bruno Lage ao Villa Park, bem como a deslocação do Manchester United de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a Leicester.

Vamos ter também dois jogos em Espanha e outros três em Itália, com o campeão Inter Milão a visitar Roma para medir forças com a Lazio. Temos também seis jogos da Bundesliga e outros dois da Ligue 1, com especial atenção para o Lyon-Monaco marcado para as 20h00.

Futebol à parte, vamos ter uma jornada de andebol, com Benfica, Sporting e FC Porto em ação; a terceira jornada da liga de basquetebol, também com os três grandes a jogar; futsal, com o benfica a defrontar o Elétrico e o Sporting a medir forças com o Módicus; e ainda a 6.ª jornada de hóquei em patins, com o Benfica a receber o Sp. Tomar e o FC Porto a defrontar o Parede.

Os jogos que pode ver este sábado

Taça de Portugal (3.ª eliminatória):

Oliveira do Hospital (L3) – Vitória de Guimarães (I), 11:00 (Canal 11)

Sporting de Espinho (CP) - Caldas (L3), 15:00

Berço (CP) – Belenenses SAD (I), 15:00

Camacha (CP) – Tondela (I), 15:00

Paredes (CP) - Académico de Viseu (II), 15:00

Oriental Dragon (L3) – Moreirense (I), 15:00

Leixões (II) - Vilaverdense (CP), 15:00

Valadares Gaia (CP) - Casa Pia (II), 15:00

Vilafranquense (II) - Real Massamá (L3), 15:00 (Campo Chã das Padeiras, em Santarém)

União de Leiria (L3) – Santa Clara (I), 16:00 (Canal 11)

Louletano (CP) - Estrela da Amadora (II), 18:00

Trofense (II) – Benfica (I), 20:15 (TVI).

Liga Revelação (1.ª fase, 7.ª jornada):

Académica - Leixões, 15:00

Estoril Praia - Belenenses SAD, 11:00

Portimonense - Marítimo, 11:00.

Liga 3 (jogo em atraso da 5.ª jornada):

Sporting de Braga B - Montalegre, 14:00.

Liga inglesa (8.ª jornada):

Watford - Liverpool, 12:30 (SportTV2)

Aston Villa - Wolverhampton, 15:00 (SportTV5)

Leicester - Manchester United, 15:00 (SportTV2)

Manchester City - Burnley, 15:00 (SportTV3)

Norwich - Brighton, 15:00

Southampton - Leeds, 15:00

Brentford - Chelsea, 17:30 (SportTV2).

Liga espanhola (9.ª jornada):

Levante - Getafe, 17:30 (Eleven 2)

Real Sociedad - Maiorca, 20:00 (Eleven 2).

Liga italiana (8.ª jornada):

Spezia - Salernitana, 14:00

Lazio - Inter Milão, 17:00 (SportTV3)

AC Milan - Verona, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã (8.ª jornada):

Borussia Dortmund - Mainz, 14:30 (Eleven 1)

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven 3)

Union Berlim - Wolfsburgo, 14:30 (Eleven 4)

Friburgo - Leipzig, 14:30 (Eleven 2)

Greuther Fürth - Bochum, 14:30 (Eleven 5)

Borussia Mönchengladbach - Estugarda, 17:30 (Eleven 1).

Liga francesa (10.ª jornada):

Clermont - Lille, 16:00 (Eleven 6)

Lyon - Mónaco, 20:00 (Eleven 1)