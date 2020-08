Esta terça-feira foco total em Coloray, na Suíça, onde as equipas de sub-19 do Benfica e do Real Madrid vão procurar o primeiro título na final da Youth League e, desta forma, suceder ao FC Porto, o atual detentor do troféu.

O vencedor da final desta competição será, assim, inédito, uma vez que o Real Madrid chega pela primeira vez à final, depois de ter sido eliminado por três vezes nas meias-finais, duas delas diante do Benfica.

O clube da Luz, por seu lado, já vai disputar a sua terceira final, mas ainda procura a primeira vitória, depois de ter perdido com o Barcelona (0-3) em 2014 e com o Salzburgo (1-2) em 2017, precisamente nos anos em que deixou o Real Madrid pelo caminho.

O jogo decisivo tem início marcado para as 17h00 (horas de Portugal) e terá como palco o Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça.

Mais à noite, pelas 21h30, o FC Porto vai apresentar os novos equipamentos para a temporada de 2020/21, numa cerimónia que vai decorrer no Estádio do Dragão, estando prevista a participação de atletas de todas as modalidades.

A nível internacional, destaque para o julgamento de Harry Maquire, o capitão do Manchester United, que está detido na Grécia por alegada agressão e tentativa de suborno num bar da ilha de Míconos.