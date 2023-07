Depois de Cristiano Ronaldo, Luís Castro tem mais um jogador de luxo às suas ordens no estágio de pré-época que o Al Nassr está a realizar no Algarve: Marcelo Brozovic.

Quase dez dias depois de ter sido oficializado como reforço, o internacional croata contratado ao Inter de Milão juntou-se à comitiva da equipa do técnico português por terras algarvias.

Refira-se que o Al Nassr tem um particular de pré-temporada frente ao Benfica agendado para dia 20 de julho de quinta-feira, às 20h30.

Look who just arrived 🤩 pic.twitter.com/rjBNAXu1Cd