No primeiro teste de pré-temporada do Al Nassr, a equipa saudita derrotou esta segunda-feira o Alverca, da Liga 3, por 2-0.

Em Albufeira, a formação comandada por Luís Castro, que se estreou no banco do Al Nassr, marcou logo aos nove minutos por Abdulfattah Adam, a passe de Anderson Talisca, avançado ex-Benfica que aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 59 minutos.

De resto, o jogador brasileiro foi muito acarinhado pelo público ao longo de toda a partida.

Recorde-se que o internacional português Cristiano Ronaldo, a principal figura do Al Nassr, ainda não se juntou à equipa. Também Marcelo Brozovic, reforço de peso para a nova época, não marcou presença no encontro diante do Alverca.

O conjunto saudita vai continuar em estágio no Algarve e ainda vai defrontar o Farense (14 de julho), o Celta de Vigo (17 de julho) e o Benfica (20 de julho), estes dois últimos a contar para o Torneio do Algarve.

Veja os golos do encontro: