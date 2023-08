Alan Varela esteve nesta quarta-feira de manhã no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, em Olival, embora ainda não tenha sido oficializado como reforço do FC Porto.

O médio proveniente do Boca Juniors partiu da Argentina na segunda-feira, chegou no dia seguinte ao Porto e tem passado as últimas horas a cumprir as formalidades necessárias para ser anunciado como novo jogador dos dragões.

Como o Maisfutebol noticiou, Alan Varela vai custar oito milhões de euros aos cofres portistas, mais três por objetivos, para além de 20% de mais-valia de uma possível futura venda para o Boca Juniors.