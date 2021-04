2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e, parece cada vez mais seguro, 2021. O Bayern Munique está perto, muito perto, de garantir o nono título consecutivo na Bundesliga e este sábado terá dado um golpe praticamente fatal nas legítimas aspirações do Leipzig.



O Leipzig estava a quatro pontos do Bayern e uma vitória dos da casa deixaria tudo em aberto. Mas o Bayern mostrou quem manda. Ganhou por 1-0, abriu para sete pontos a diferença para o segundo classificado e será, ao que tudo indica, eneacampeão.



Leon Goretzka, cada vez mais influente no Bayern e na seleção da Alemanha, marcou o único golo do jogo aos 38 minutos. Thomas Muller trabalhou bem na direita, já dentro da área do Leipzig, e serviu o médio para o golo. Oitavo golo de Goretzka esta época.



Falta dizer que Tiago Dantas esteve no banco de suplentes do Bayern, mas Hansi Flick não o lançou. Na classificação da Bundesliga, o Leipzig tem agora o Wolfsburgo, terceiro, a apenas três pontos.